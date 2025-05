‘Un posto al sole’ anticipazioni, Guido gela Claudia e fa un regalo speciale a Mariella. Lei reagisce così Tutte le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 3, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 maggio. Luca è deciso a lasciare Giulia, ma lei lo sorprende.

Mara Fratus

Una nuova settimana ricca di colpi di scena per Un posto al sole sta per iniziare. Nelle prossime puntate della longeva soap di Rai 3, in onda dal 5 al 9 maggio 2025, tanti colpi di scena: dalle tensioni tra Roberto Ferri e Gagliotti, a Luca e la sua decisione di lasciare Giulia, che a sorpresa invece lo lascerà senza parole. Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo a Palazzo Palladini nelle anticipazioni di questa settimana.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 5 maggio

Tra Gennaro e Ferri le cose non si mettono bene e tra loro le tensioni crescono, sotto la minaccia di Gagliotti di interrompere gli spot sulla radio. Intanto, Viola mette a punto un piano, dopo aver capito che Jimmy e Matteo hanno barato facendo i compiti a casa. Infine, Samuel capisce che stare nel seminterrato potrebbe essere un problema per Alberto Palladini, e inizia a farsi delle domande.

Martedì 6 maggio

Le anticipazioni della puntata Un posto al sole di martedì 6 maggio svelano che Viola decide di interrogare a sorpresa Jimmy e Matteo, per capire se veramente hanno fatto i compiti da soli. Nel frattempo, Ferri, furente di rabbia per la minaccia di Gennaro, propone un’offerta di lavoro a Elena, ma c’è un secondo fine. Guido, intanto, continua a viver un periodo di crisi con la compagna Claudia. Tra loro, ormai, l’amore sembra tramontato e Del Bue inizierà a sentirsi scomodo in una relazione che ormai sente sempre meno sua. Contemporaneamente, Guido è sempre più toccato da una sorta di nostaglai per Mariella. Proprio per questo, pensa che la festa della mamma sia l’occasione perfetta per sorprendere la sua ex moglie, facendole un regalo speciale e carico di significato con l’aiuto di loro figlio Lollo.

Mercoledì 7 maggio

Mariella è spiazzata dal regalo di Guido e, nonostante la vicinanza di Mimmo, si renderà conto che i sentimenti per il suo ex, nonostante tutto, non sono del tutto sopiti. Elena vorrebbe usare la radio per puntare i riflettori sulla vicenda che ha coinvolto Michele, anche se questo porterà Ferri sul piede di guerra. Intanto Viola ha finalmente capito il segreto dei suoi alunni, che usano l’IA per far i compiti a casa e cerca di discuterne con loro, ma Jimmy non ne vuole sapere.

Giovedì 8 maggio

Luca vuole chiudere la sua relazione con Giulia, in modo che lei si allontani prima che la sua malattia peggiori. Per farlo la invita a passare una giornata al mare, ma lei lo sorprenderà con una proposta inaspettata. Intanto Elena porta in radio il caso di Gennaro Gagliotti, un modo per dare voce a Michele e alle sue indagini. Infine, tra Guido e Mariella c’è tensione, nonostante gli sforzi di lui.

Venerdì 9 maggio

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di Un posto al sole ci dicono che Giulia sogna il matrimonio con Luca, ma non ha capito che lui vuole ancora lasciarla. Intanto Michele ritrova la sua voce grazie a Elena, ma lungo il suo percorso riappare Agata, con una situazione misteriosa e una nuova opportunità.

