Un posto al sole, tutti disperati per Michele. E Guido riceva una doccia gelata da Mariella Le anticipazioni delle puntate di UPAS in onda da lunedì 17 a venerdì 21 marzo. Guido si allontana da Claudia e cerca l'ex moglie. Rossella vede fusco e si sente male.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Un posto al sole torna in onda con cinque nuove puntate, da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2025, alle ore 20.50 su Rai 3. La soap più amata d’Italia verrà ‘travolta’ da una serie di avvenimenti cruciali. A partire dal confronto, durissimo, che andrà in scena tra Gennaro Gagliotti e il padre Ciro. Intanto Rossella desterà parecchia preoccupazione in Silvia e Marisa, mentre Rosa potrebbe aver deciso di allontanarsi da Pino. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni della settimana.

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 17 marzo 2025

Si parte con una prima puntata di settimana ‘scoppiettante’. A Un posto al sole, Rossella rincontrerà per la prima volta Fusco in ospedale, dopo gli eventi terribili che hanno coinvolto il padre Michele, ancora sospeso tra la vita e la morte. Ma alla vista del primario, la dottoressa Graziani verrà colta da un improvviso malore, causando un’ondata di preoccupazione tra i presenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Intanto ai Cantieri la situazione sembra ormai sfuggita di mano. Motivo per cui Roberto Ferri dovrà chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti, andando però contro il parere di Marina. E la preoccupazione di Guido per Michele lo spingerà a riavvicinarsi alla sua ex Mariella, cosa che provocherà nella vigilessa un grosso turbamento.

Martedì 18 marzo 2025

Nella seconda puntata della settimana, Marisa si preoccupa per Rossella, e deciderà quindi di rivolgersi a Silvia, invitandola a tenere d’occhio la figlia. A creare inquietudine, nelle due donne, sembrerebbe soprattutto il rapporto della dottoressa con il cibo. Rossella è dimagrita, e sia Marisa che Silvia non hanno idea di come fare ad aiutarla.

Nel frattempo, Gennaro Gagliotti sarà protagonista di uno scontro durissimo con il padre Ciro. L’uomo ha deciso di prendere il controllo dell’azienda, ed era inevitabile un faccia a faccia risolutivo con il figlio. E intanto Guido, sempre più sconfortato, cercherà comprensione più nella sua famiglia che nella compagna Claudia, da cui è sempre più lontano.

Mercoledì 19 marzo 2025

Le anticipazioni Un posto al sole della puntata di mercoledì ci dicono che Roberto e Marina riceveranno una brutta sorpresa: il prestito che avevano chiesto a Gennaro non arriverà, dato che Ciro ha preso in mano i destini dell’azienda, bloccando tutte le transazioni del figlio. Questo inconveniente scatenerà un altro faccia a faccia tra padre e figlio, mentre Rossella proverà a rassicurare Marisa a proposito della sua salute.

A seguire Otello, sempre più preoccupato per Michele, riceverà una bella sgridata con i fiocchi. E Mariella capirà che è giunto il momento di mettere le cose in chiaro con Guido, perché la sua vicinanza le crea troppi turbamenti.

Giovedì 20 marzo 2025

Giovedì 20 marzo vedremo una Rosa determinata (così pare) a prendere le distanze da Pino, perché troppo presa dal lavoro, da Manuel e dagli studi. Ma dopo una giornata estremamente faticosa, Rosa sceglierà di mettere al primo posto la sua salute e il suo benessere. Intanto Iolanda striglierà Otello, a causa delle eccessive preoccupazioni di questo per Michele. Con i suoi turbamenti, infatti, Otello diventerà sempre più ingestibile, e la cosa si ripercuoterà su Renato e Jimmy.

Venerdì 21 marzo 2025

Nell’ultima puntata della settimana di Un posto al sole, la scelta di Ciro Gagliotti di prendere il controllo dell’azienda causerà un grosso scontro e infine un evento dalle ripercussioni drammatiche. Questo potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra Gennaro e il fratello minore Vinicio, mentre Pino riceverà un invito a cena da Rosa che gli provocherà molti dubbi. Infine, Niko si avvicinerà di nuovo a Manuela, e un gesto inatteso scatenerà la gelosia di Valeria.

Quando e dove vedere le puntate di Un posto al sole

Le nuove puntate di Un posto al sole andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2025, su Rai 3, a partire dalle ore 20.50. Sarà possibile rivedere gli episodi anche su RaiPlay, sia in modalità streaming che a seguire, on demand.

Potrebbe interessarti anche