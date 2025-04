Un Posto al Sole: l'amore tra Claudia e Guido è al capolinea (e lui rivuole Mariella) Imperdibile appuntamento con i nuovi episodi della soap più longeva di Rai3: ecco cosa vedremo da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio 2025.

Un Posto al Sole, in onda tutte le sere su Rai3 alle ore 20.50 circa, è tra le soap italiane più amate e seguite di sempre. Anche questa settimana le vicende dei protagonisti che gravitano attorno a Palazzo Palladini ci terranno compagnia con nuovi colpi di scena, conferme, soprese, avvenimenti inaspettati e molto di più. Ecco allora tutte le anticipazioni di ciò che vedremo dal 28 aprile al 2 maggio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa vedremo nelle puntate dal 28 aprile al 2 maggio

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Guido e Claudia capiscono di avere un approccio alla vita molto diverso. Michele rifiuta la fisioterapia facendo preoccupare Silvia e Rossella, mentre Marisa cerca un’idea per aiutarlo. Nel frattempo, Palazzo Palladini si prepara ad accogliere la nuova coppia formata da Niko e Manuela, che si ritrova protagonista di uno scherzo. Alice è pronta ad andare via ed Elena deve fare i conti con l’idea di lasciarla andare. Allo stesso tempo, però, Alice si ritrova ad avere che fare con Cristiano, un personaggio pericoloso, e Claudia si convince piano piano che Guido non sia coinvolto quanto lei nella relazione.

Dopo alcune notizie negative sulla vicenda Burnet giunte dall’America, Gennaro pensa di aver fatto il suo ingresso in società con l’inganno e si sfoga contro la moglie. Nel frattempo, Guido continua a pensare a Mariella con nostalgia e le cose con Claudia non vanno bene. Successivamente, Gennaro fa il suo trionfale ingresso al Circolo, ma non tutti lo gradiscono. Marisa fa una proposta spiazzante al figlio Michele, provocando in lui un nuovo turbamento interiore. Luca, invece, decide di scrivere una lettera con le sue ultime volontà, tenendo Giulia all’oscuro di tutto ancora una volta.

La situazione ai Cantieri non fa che complicarsi e Marina e Roberto si rendono conto che il loro nuovo socio non è un uomo facile da controllare. Michele si immerge tra i ricordi di vita di suo padre, scoprendo una grande somiglianza con lui, mentre Giulia si imbatte casualmente nella lettera scritta da Luca, della quale non sapeva nulla. Luca sarà costretto ad ammettere alla compagna tutto ciò che ha in mente? Tutto questo e molto di più nelle nuove puntate.

Un Posto al Sole, quando e dove vederlo

Le nuove puntate di Un Posto al Sole andranno in onda da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio, su Rai3 alle ore 20.50 circa. Gli episodi saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

