Un posto al sole, Michele Saviani (forse) muore e scatta la rivolta dei fan: "Non lo guardo più" Il pubblico della soap di Rai 3 non ne può più di assistere alla scomparsa di personaggi a cui è affezionato, "minacciando" di non guardare più la serie.

I fan di Un posto al sole sono in pieno allarme. Infatti la vita di Michele Saviani è appesa a un filo e potrebbe anche morire. Per questo motivo il popolo del web si è detto "angosciato" all’idea di perdere un altro pezzo da novanta che per tantissimi anni ha contribuito a fare la fortuna della soap opera ambientata all’ombra del Vesuvio.

La probabile scomparsa di Michele Saviani di Un posto al sole

Nelle ultime puntate di Un posto al sole il pubblico del piccolo schermo ha assistito a una situazione che purtroppo spesso si verifica davvero nel mondo del lavoro e non solo. Infatti il prof. Fusco, primario dell’ospedale dove lavora Rossella, ha rivolto delle avances alla ragazza tanto da farla cadere in un vortice di pensieri negativi. I suoi familiari, una volta appresa la situazione, le sono stati giustamente vicini. Silvia, Michele e il suo fidanzato Nunzio hanno cercato di aiutare la giovane a fare giustizia. Tuttavia negli ultimissimi episodi la situazione si è compromessa ulteriormente, infatti il dottor Fusco ha sparato in pieno giorno a Michele. Il giornalista adesso si ritrova in un letto d’ospedale a lottare tra la vita e la morte. Quindi Silvia e Rossella trascorreranno molto tempo nel nosocomio napoletano per stare vicino e comunicare tutto il loro amore e la loro vicinanza al caro Michele. Inoltre non si sa, se nel caso quest’ultimo dovrebbe risvegliarsi, come potrà vivere dopo il colpo di pistola ricevuto. Infatti potrebbe non riprendere le sue normali attività perché compromesso mentalmente o fisicamente. La vita del giornalista è appesa a un filo con la situazione che precipiterà ancor di più venerdì. Quindi i telespettatori di Un posto al sole dovranno aspettare fino a lunedì per conoscere le sorti dell’amato personaggio, protagonista da anni della soap di Rai 3.

Le reazioni del pubblico della soap napoletana

"È basta, autori finiamola con questi omicidi, fare uscire Michele proprio no", "Queste anticipazioni hanno rotto è una settimana che continua questa angoscia" e ancora: "Forse l’attore ha voluto fare altro, dopo oltre vent’anni di questo personaggio!", queste sono soltanto alcuni dei commenti dei fan della soap opera al pensiero di perdere Michele Saviani dopo la sparatoria a opera del dottor Fusco. E c’è chi non ne può più di queste scomparse e ha scritto: "La vogliamo finire con questi omicidi? Non può morire Michele. No, non può morire, già sentiamo la mancanza di Franco, Angela, Patrizio. No, Michele deve vivere".

