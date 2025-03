Un posto al sole, Guido ci ripensa e ritrova l'amore di Claudia. Mariella (gelata) reagisce così Le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 dal 24 al 28 marzo 2025: Michele potrebbe essere sottoposto a un intervento. Intanto Micaela vuole vendicarsi. Ecco tutti i dettagli.

Torna Un posto al sole, su Rai 3, con una nuova settimana di eventi imperdibili e scoperte a dir poco scioccanti. Nelle puntate da lunedì 24 a venerdì 28 marzo, Manuela proverà in tutti i modi a riconquistare Niko, mentre Gagliotti farà una proposta scioccante a Ferri e Marina. E Michele, nel frattempo, potrebbe essere sottoposto a un intervento risolutivo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni complete della settimana.

Anticipazioni Un posto al sole: lunedì 24 marzo 2025

Nella prima puntata della settimana, Vinicio è costretto ad attraversare un momento di grande difficoltà, ma un incontro con una vecchia conoscenza lo aiuterà a riprendersi. Intanto Gennaro troverà il modo di tornare alla carica, e Gagliotti farà una proposta choc a Roberto e Marina. Quanto a Rosa, dopo la conversazione con Pino e Giulia si sentirà chiusa in un angolo, e dovrà capire quali sono i suoi reali sentimenti. Mentre Viola riceverà un’ottima notizia, e Otello avrà un ultimo diverbio con Iolanda prima di ripartire.

Martedì 25 marzo 2025

Nel secondo episodio, quello di martedì 25 marzo, Roberto e Marina dovranno valutare cosa fare dopo la proposta scioccante di Gagliotti. Vinicio riceverà nuovamente la visita del suo misterioso amico, che rischia davvero di cambiargli la vita. Rosa, intanto, cercherà di capire se è pronta a iniziare una nuova storia d’amore. Mentre Guido, contento per il ritorno di Claudia, sembra aver superato la crisi dei giorni scorsi, quando aveva provato nostalgia per la sua vita con Mariella e il figlio. Ora, però, potrebbe ricevere una bruttissima sorpresa.

Mercoledì 26 marzo 2025

Nel terzo episodio settimanale di Un posto al sole, Roberto e Marina risultano in completo disaccordo sulla proposta di Gennaro. E intanto Manuela inizierà a stancarsi delle provocazioni di Valeria, scegliendo di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Niko. Mariella, dopo essersi riavvicinata a Guido nelle scorse settimane, si renderà conto che nonostante le difficoltà di una relazione a distanza, il rapporto tra il suo ex marito e Claudia è più forte che mai.

Giovedì 27 marzo 2025

Nell’episodio di giovedì 27 marzo, i medici dovranno valutare se sottoporre Michele a un secondo intervento, che potrebbe risultare decisivo per la sua salute. Gennaro intanto cercherà risposte immediate da Ferri, e non smetterà di tramare alle spalle di Vinicio (che si rifugerà tra le braccia di Alice). Manuela, infine, sicura dell’appoggio di Jimmy, approfitterà di un evento al parco archeologico per riavvicinarsi a Niko.

Venerdì 28 marzo 2025

Nell’ultima puntata della settimana, Valeria farà di tutto per impedire a Manuela di averla vinta, convincendo anche Mia a sabotare l’evento al parco archeologico. Samuel, poi, deciderà di organizzare un altro appuntamento con una ragazza conosciuta online, ma Micaela dimostrerà di avere altri piani per lui. La Cirillo proverà di nuovo a sedurlo, facendo letteralmente di tutto per rovinargli l’uscita con un un’altra donna.

