Un posto al sole, la gelosia di Guido e la nostalgia di Mariella: l’amore (forse) rinasce, ma c’è un ostacolo Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 marzo: Michele prosegue la sua inchiesta, mentre Luca rivela un segreto scioccante.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Un Posto al sole, la soap più amata della tv italiana, continua a tenere il pubblico col fiato sospeso con nuove svolte narrative. Tra tensioni sentimentali, indagini pericolose e segreti che potrebbero sconvolgere la vita dei protagonisti, la settimana da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025 si preannuncia ricca di emozioni. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate e le anticipaizoni giorno per giorno.

Anticipazioni Un posto al Sole, lunedì 3 marzo 2025

Michele ha finalmente in mano le prove che potrebbero mettere nei guai la famiglia Gagliotti, ma Gennaro è pronto a tutto pur di fermarlo e cerca di intimidirlo. Intanto, Alice affronta Vinicio dopo aver scoperto il suo tradimento, mentre Rosa, turbata dalla sua paura di lasciarsi andare, finisce per scontrarsi con Manuel e Damiano. Nel frattempo, Serena ha sentimenti contrastanti riguardo a Manuela, divisa tra preoccupazione e orgoglio per i suoi progressi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 4 marzo 2025

Mentre Alice fatica ad accettare la delusione per il comportamento di Vinicio, Michele decide di andare fino in fondo con la sua inchiesta e di intervistare Gennaro Gagliotti per metterlo alle strette. Nel frattempo, Giulia nota l’insicurezza di Rosa sulla sua relazione con Pino e ne parla con Raffaele. Intanto, Valeria sorprende Niko con un’iniziativa speciale per Carnevale.

Mercoledì 5 marzo 2025

Rossella guarda al futuro insieme a Nunzio, mentre per Fusco arriva un avviso di garanzia che potrebbe distruggere la sua carriera e la sua reputazione. Intanto, Gennaro si sente umiliato da Ciro e teme per il destino delle aziende di famiglia. Silvia, preoccupata per Michele e le sue indagini, lo mette di fronte a una scelta difficile. Nel frattempo, Guido continua a vivere un periodo di crisi introspettiva dopo aver capito che Mariella e Mimmo stanno diventando sempre più vicini, alimentando i suoi dubbi e le sue paure.

Giovedì 6 marzo 2025

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 6 marzo ci dicono che Fusco è sempre più instabile e pronto a esplodere, mentre Roberto sceglie di schierarsi dalla parte di Gennaro, nonostante Michele sia deciso a non fermarsi, nonostante le minacce ricevute. Nel frattempo, Alice riceve una visita inaspettata sul lavoro. Mariella inizia a sentire nostalgia del suo passato con Guido, ma Bice è determinata a impedirle di fare un passo indietro.

Venerdì 7 marzo 2025

Rossella e Nunzio vivono un momento di felicità, mentre Fusco, ormai fuori controllo, compie un gesto che avrà conseguenze imprevedibili. Vinicio cerca un riavvicinamento con Alice, ma sarà troppo tardi? Nel frattempo, Michele fa una scoperta importante sulla sua inchiesta, ma un imprevisto rischia di mandare tutto all’aria. Renato e Raffaele, intanto, si scontrano su una questione tanto banale quanto divisiva: il giardinaggio.

Potrebbe interessarti anche