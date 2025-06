Sarabanda Celebrity, le pagelle: Anna Tatangelo non sa perdere (5), Carone batte sul tempo (7), Zanicchi scorretta (4) Nella puntata dell'1 giugno 2025, non mancano momenti assurdi con Zanicchi e Leali e tante sfide all'ultima nota, come quella di Giusti e Zilli: le pagelle

Nella seconda puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi su Italia 1 domenica 1 giugno 2025, la squadra delle donne, composta da Nina Zilli, Anna Tatangelo, Rebecca Staffelli e Iva Zanicchi, vince la sfida contro il team degli uomini, che vede giocare Max Giusti, Alvin, Pierdavide Carone e Fausto Leali. I due ospiti della serata sono invece Jo Squillo e Valeria Rossi. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata dell’1 giugno di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity, puntata 1 giugno 2025: le pagelle

Enrico Papi frizzante, voto 8: ci voleva un po’ di allegria e dinamicità in un programma musicale che rischia di diventare noioso e ripetitivo a lungo andare. Ma a quel punto non ci siamo ancora arrivati e il merito è proprio del conduttore instancabile, che non perde il ritmo nemmeno per sbaglio, anzi sembra sapere sempre cosa dire e come creare quel poco di suspense che non guasta mai. Se è vero che Enrico Papi parla sempre, risultando talvolta un po’ pesante, è anche vero che è uno dei pochi che sa intrattenere e fare battute mirate – pure sottili alle volte – senza risultare mai eccessivo o volgare: anche quando prende in giro i concorrenti per scherzare un po’ con loro non è mai offensivo. Un esempio è il momento in cui Max Giusti non ricorda il titolo di una canzone e la butta in caciare dicendo "fegatini" e il conduttore gli chiede: "Ma che stai in una macelleria?" Oppure quando fa la battuta sull’iva alla Zanicchi. Non solo, perché ha ottimi tempi televisivi e si mette in gioco con spontaneità, cantando sul palco e suonando al pianoforte come tanti anni fa: è come rivivere Sarabanda, soprattutto nel momento dell’asta musicale. Unica cosa che segnaliamo è che ripetendo il numero di jolly e passo a disposizione dei cantanti ad ogni brano indovinato dai concorrenti nel Settextrenta, appesantisce il gioco, perché lo rallenta, e la noia inizia a farsi sentire.

Max Giusti sorprende nel Settextrenta contro Nina Zilla, voto 8: e chi si aspettava una performance così? Un conduttore e attore slegato dal mondo della musica che si dimostra all’altezza della situazione nella sfida contro Nina Zilli, indovinando 6 motivi su 7 e con un jolly in meno rispetto all’avversaria: lui ne ha 2, lei 3, un vantaggio decisamente importante. Se solo non avesse usato un jolly invano (capisce da solo il titolo del brano ascoltando più note, a differenza dei suoi compagni di squadra che dovrebbero aiutarlo e invece restano in silenzio) e avesse usato tutti i secondi finali senza passare, avrebbe pareggiato. Però, diciamolo, azzeccare il brano Febbre di Clara non è semplice e lui ce la fa. Già solo per questo merita una promozione. Ma di motivi ce ne sono altri, perché non solo si butta in una sfida contro un’artista come Nina Zilla, che di musica ne sa eccome, ma, tra una battuta e l’altra ("Che vuoi ascoltare il loro suggerimento? Sono tre cartonati"), riesce anche a creare un clima leggero e allegro come nessun altro, ad eccezione del conduttore che è sempre sul pezzo, anche nel reagire alle sue battute.

Pierdavide Carone è "un diesel", voto 7: parte in sordina la sua performance a Sarabanda Celebrity, ma dalla terza prova in poi non lo ferma più nessuno, soprattutto quando deve sfidare Nina Zilli per rubare un jolly alle donne, indovinando i brani in così pochi secondi da sorprendere perfino la cantante, battuta sul tempo in ben tre occasioni durante la prova. Oltre a mostrare una buona cultura musicale, il giovane, dopo un primo momento di insicurezza, sembra sentirsi completamente a suo agio nella squadra, battendo il cinque ai suoi compagni come se li conoscesse da sempre: si crea una bella armonia nella squadra, cosa che a non tutti viene bene nella serata.

Anna Tatangelo noiosa e infantile, voto 5: passa la serata a dire di aver schiacciato il pulsante per prima, diventando a lungo andare noiosa per quanto monotematica e ripetitiva, e poi reagisce male ogni volta che sbaglia, facendo espressioni o gesti che poco si addicono a una persona matura. Per esempio, dà il ‘meglio di sé’ quando si attacca una sorta di adesivo rosso sul naso dopo la sfida persa con Alvin, un po’ come a dire che è tutta una pagliacciata (o lui un pagliaccio), almeno così pare. Una cosa certa però c’è: Anna Tatangelo non sa perdere, ma è molto brava nelle manche di Sarabanda Celebrity. Si vede proprio che la musica è tutto il suo mondo.

Iva Zanicchi perde tempo ed è scorretta, voto 4: abbiamo capito che Iva Zanicchi non è particolarmente brava a indovinare titoli di canzoni, né ad associarle ai cantanti che le hanno portate al successo, anche se pensavamo che avrebbe dato del filo da torcere ai più giovani: non c’è nulla da fare, è persa nel suo mondo di battute ("L’ultima, un po’ di pazienza e poi vi portiamo la camomilla"), complimenti alle compagne di viaggio e gesti di esultanza. Infatti, quando partecipa al gioco in cui devono azzeccare il più alto numero di artisti dopo aver ascoltato alcune note dei loro brani, perde molto tempo prima di dire "passo", mettendo a rischio la vittoria, e questo succede in diverse occasioni. Per fortuna, lo ammette in ‘diretta’: "Ho un po’ i riflessi lenti". E lo fa quando si ritrova a sfidare Alvin per rubare un jolly agli uomini (non ce la fa), momento in cui riesce a indovinare un solo brano, tra l’altro commettendo una scorrettezza, perché nel "Rubajolly" non si possono chiedere suggerimenti, ma lei, fregandosene delle regole ma alla "luce del sole", si avvicina a Nina Zilli e Anna Tatangelo e si confronta con loro, tra l’altro dicendo poi il titolo sbagliato. La cosa buona è che Enrico Papi non gliel’avrebbe data per buona in ogni caso: è lui a fermarla per ricordarle che in questo gioco non vale farsi aiutare.

Fausto Leali non pervenuto, voto 4: il cantante fa la stessa figuraccia di Iva Zanicchi, premendo il passo ogni volta che è il suo turno nella manche in cui bisogna indovinare il nome dell’artista che ha cantato una determinata canzone: addirittura al primo giro perde quasi una decina di secondi ed è Max Giusti a suggerirgli più volte di dire ‘passo’, perché Leali è come imbambolato mentre ascolta le note. Durante tutta la serata, poi, non interviene quasi mai, né vuole fare la sfida contro Rebecca nel "Rubajolly", almeno inizialmente. E anche in questa occasione non brilla particolarmente. Si salva però nel finale della serata, perché ripropone il brano Ti lascerò con Anna Tatangelo: la sua voce non perde un colpo, peccato solo che al suo fianco non ci sia Anna Oxa…

