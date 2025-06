Sarabanda Celebrity, terza sfida tra vip: Sabrina Salerno non molla Enrico Papi. Cosa vedremo Stasera 8 giugno su Italia 1 terza puntata di Sarabanda Celebrity: anticipazioni, ospiti e sfide musicali con Sabrina Salerno, Enrico Papi e altri vip pronti a contendersi la vittoria.

La sfida a colpi di note è pronta a ricominciare. Domenica 8 giugno 2025, in prima serata su Italia 1, torna Sarabanda Celebrity, il game show musicale che ha segnato un’epoca, ora in una veste rinnovata. Alla guida, come sempre, l’inossidabile Enrico Papi, volto storico del programma e mattatore capace di unire ironia, ritmo e spettacolo.

Il programma, prodotto da Banijay Italia e diretto da Roberto Cenci, ha già conquistato il pubblico nelle prime due settimane di programmazione: la prima puntata del 25 maggio ha totalizzato 1.264.000 spettatori con l’8.3% di share, mentre la seconda, andata in onda il 1° giugno, ha mantenuto l’ottima media con 1.055.000 spettatori e l’8.1%. Dati che confermano l’affetto del pubblico per il format e l’efficacia della formula vip. Ecco cosa vedremo nella puntata in onda stasera.

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, gli ospiti di stasera (8 giugno)

Anche in questa nuova puntata, Sarabanda Celebrity mette in campo otto celebrità suddivise in due squadre da quattro concorrenti ciascuna. A rappresentare il team femminile ci saranno quattro volti molto noti: Sabrina Salerno (già presente nella prima puntata), Mietta, Paola Di Benedetto e Marcella Bella. Dall’altra parte, nel team maschile, ci saranno Ringo, Sergio Friscia, Lda e Rosa Chemical.

Due formazioni variegate, con stili musicali e background molto diversi, pronte a sfidarsi a suon di intuizioni, memoria e senso del ritmo. L’obiettivo? Accumulare punti, conquistare jolly e arrivare in vantaggio al mitico gioco finale, il 7X30, che decreterà la squadra vincitrice.

I giochi tra classici e novità

Il cuore del programma resta la musica, ma il format si arricchisce di giochi sempre più ingegnosi. Tra quelli più attesi ci sono Playlist, in cui bisogna indovinare titoli eseguiti dal vivo dopo un indizio, e Pentagramma, che abbina canzoni a frasi misteriose da ricostruire.

Non mancano le sfide più spettacolari, come In & Out, dove i concorrenti devono cantare perfettamente il pezzo mancante di una canzone quando la musica si interrompe, o Canzone Sbagliata, in cui Enrico Papi cambia di proposito un verso e le squadre devono cantarlo nella versione corretta.

Grande attesa anche per il ritorno della mitica Asta musicale, con l’iconica frase "la indovino con una…", che chiama in causa intuito e coraggio, e per il Cantante Misterioso, dove dietro uno schermo si nasconde una celebrità musicale da indovinare attraverso una serie di domande.

Come seguirlo (anche in streaming)

L’appuntamento è per domenica 8 giugno alle 21.30 su Italia 1. Ma chi non potesse seguirlo in diretta potrà recuperare l’intera puntata su Mediaset Infinity, in modalità on demand e in forma totalmente gratuita.

