Sarabanda Celebrity, stasera Enrico Papi debutta con ospiti da urlo (ma una è speciale): chi ci sarà Il conduttore del quiz show, al via stasera su Italia 1, guiderà celebrità e cantanti tra giochi inediti e il mitico 7X30 finale. Presente anche Orietta Berti. Ecco i dettagli.

Arriverà questa sera, alle 21.20 su Italia 1, la primissima puntata del quiz show Sarabanda Celebrity. Condotto dal veterano Enrico Papi – volto iconico di Sarabanda nei primi anni Duemila – il programma vedrà partecipare otto celebrità d’eccezione. Tra cui figureranno l’influencer e conduttrice Giulia Salemi, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia, e anche la star della musica Anna Tatangelo. I concorrenti dovranno affrontare una serie di sfide iconiche, ma anche ‘ostacoli’ inediti che si frapporranno tra loro e il famoso quiz finale di Sarabanda. Vediamo di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni della prima puntata.

Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti della prima puntata con Enrico Papi (25 maggio)

Questa sera, domenica 25 maggio, Italia 1 sarà allestita in versione ‘amarcord’ per proporre ai telespettatori un quiz show musicale imperdibile. Sarabanda Celebrity, versione 2.0 del noto gioco Mediaset, verrà condotta dal padrone di casa Enrico Papi. Che avrà l’onere e l’onore di guidare otto celebrità fino al traguardo del gioco conclusivo. E non sarà una serata scontata, per Papi. Dato che le ultime avventure televisive del conduttore, compresa La Pupa e il Secchione e TILT – tieni il tempo, non avevano certo riscosso un gran successo in termini di share.

Ma stasera, dalle 21.20, Papi avrà la sua chance. I suoi compagni di viaggio saranno otto vip, legati al mondo della musica e dello spettacolo italiano. Verranno divisi in due team da quattro, uno maschile e l’altro esclusivamente femminile. Nel primo, saranno pronti a dare battaglia Sergio Friscia, il grande Riccardo Fogli, il presentatore di Temptation Filippo Bisciglia e Rosa Chemical. Dall’altra parte della barricata, invece, se la giocheranno la mitica Orietta Berti, Sabrina Salerno, la cantante Anna Tatangelo e Giulia Salemi.

I giochi di Sarabanda Celebrity e la sfida finale

Le due squadre di Sarabanda Celebrity, maschile e femminile, si fronteggeranno quindi a suon di hit, melodie da ricordare, colpi di intuizione (si spera) e aneddoti curiosi raccontati dal solito, brillante Enrico Papi. Vi saranno giochi già noti al grande pubblico, resi celebri a Sarabanda da campioni iconici come l’Uomo Gatto o Tiramisù. Ma anche sfide inedite, e per questo ancora più difficili. Per concludere, poi, i punti accumulati e i jolly permetteranno alle due squadre di affrontare al meglio il 7X30 finale. Dove solo il migliore potrà emergere vincitore.

Quando e dove vedere la prima puntata di Sarabanda Celebrity

Sarabanda Celebrity andrà in onda questa sera, domenica 25 maggio 2025, con la primissima puntata su Italia 1. L’appuntamento è alle 21.20, e il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity (oppure a seguire in modalità on demand).

