Sarabanda Celebrity, le pagelle: Enrico Papi sfotte Mariotto (8) e Paola Iezzi lo punisce (7), Nina Zilli gioca sporco (3)

Nella nuova puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi su Italia Uno domenica 22 giugno 2025, a vincere è stata la squadra delle donne, che comprendeva Nina Zilli, Paola Iezzi, Asia Argento e Giusy Ferreri e che ha sconfitto il gruppo degli uomini che includeva Guillermo Mariotto, Filippo Bisciglia, Rosa Chemical e Sal Da Vinci, oggi molto agguerrito, tanto che il conduttore gli ha detto: "Ma mi stai imbruttendo". Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 22 giugno 2025 di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity, puntata 22 giugno 2025: le pagelle

Enrico Papi sfotte Mariotto, voto 8: il conduttore ha trovato il suo posto nel mondo. Lontani sono i tempi in cui presentava programmi come La Pupa e il Secchione, dove conteneva la sua personalità dirompente. Ora Enrico Papi è tornato ed è più carico che mai, mettendo in luce, tra l’altro, una capacità di tenere il ritmo fuori dal comune, così come un’abilità spiccata nell’intervenire con arguzia per aggiungere pepe, sfottendo scherzosamente anche gli ospiti di puntata: "Guillermo, quanto mi dai? 0?", dice riferendosi ai voti bassi che spesso dà a Ballando con le Stelle. Nel programma è tutto una corsa continua, tra sfide e battute all’ultimo ‘sangue’, e lui, con il suo entusiasmo e carisma, riesce a non far pesare questa ripetitività che ritroviamo anche di puntata in puntata e a creare un po’ di suspense mettendo ansia ai concorrenti e al pubblico. Tra i momenti più divertenti, ricordiamo lo scambio di battute con l’ospite Sandy Marton: "Ma il tuo strumento passa come bagaglio a mano?" ha chiesto Papi, e lui ha risposto: "Se vado senza questo, non mi pagano". Il conduttore ha chiuso il discorso col sorriso: "Ma infatti, noi non ti paghiamo nemmeno con questo, lo sai?". Promosso a pieni voti, e speriamo non dimentichi la sua spontaneità nel corso delle prossime puntate.

Paola Iezzi stuzzica Enrico Papi, voto 7: Paola Iezzi non ci ha convinto fino in fondo a Sarabanda Celebrity, però l’abbiamo apprezzata molto quando ha stuzzicato il conduttore nella manche in cui i concorrenti devono ricordare il finale di alcune canzoni, mentre il conduttore deve cantarle (sbagliando l’ultima frase). Dopo che Papi si è esibito sulle note di Albachiara, Paola Iezzi lo ha punto dicendo "Comunque non abbiamo commentato Vasco Rossi (intende il modo in cui l’ha cantata, ndr), ma meglio così!". Qualcuno si chiederà il motivo per cui la promuoviamo: è sempre il conduttore a sfottere i concorrenti, ben venga quindi che ogni tanto siano i protagonisti a esporsi un po’, ad aggiungere quel pizzico di brio in più, perché è troppo facile stare sempre al gioco del conduttore. Tra l’altro, pensando alle ultime puntate su Italia Uno, è anche la prima volta che accade nello show. E poi, bisogna dirlo, lei ha aggiunto: "Ma si è visto l’impegno", quindi non è stata una vera e propria bocciatura.

Guillermo Mariotto ci prova, voto 6: un voto più alto sarebbe immeritato visto che la sua partecipazione al gioco è stata alquanto altalenante: prima ha fatto solo presenza, poi è intervenuto in un paio di sfide dove ha dato prova di saperne di musica, ma alla fine il suo contributo è stato minimo. Però si è messo in gioco con il "Rubajolly" e il "Frontman", manche in cui nemmeno sapeva cosa avrebbe dovuto fare (come Asia Argento), e soprattutto ha dimostrato di fidarsi della sua squadra in quest’ultimo step: se è vero che il suo gioco era quello di premere il pulsante il prima possibile per battere le donne, è anche vero che un pizzico di fiducia non poteva mancare (perché sbagliando la risposta, avrebbero regalato il punto alle avversarie). Certo, poi Asia Argento ha capito la sua strategia, aiutata da un commento di Enrico Papi, e non c’è più stato nulla da fare, anche se la prima volta che l’attrice ha usato la sua tattica, ha dato il punto agli uomini perché nessuno conosceva la soluzione.

Asia Argento completamente fuori da questo mondo, voto 4: oggi l’abbiamo vista un po’ persa durante le varie manche del programma. Sappiamo che la musica non è il suo mondo, ma sembrava non conoscere quasi nessuno dei brani proposti in trasmissione e si parlava di brano recenti e passati molto noti al grande pubblico. Forse era solo una questione di carattere, infatti l’impressione era che si sentisse anche un po’ a disagio in quel contesto, ma è anche vero che vederla canticchiare una canzone pareva quasi un miracolo. Ci aspettavamo un po’ più di partecipazione, ma sarà per la prossima volta…

Sal Da Vinci competitivo e infantile, voto 4: il cantante di Rossetto e caffè si è lasciato andare anche troppo durante la serata, in particolare quando, nel Rubajolly, ha risposto "Andiamo a raccomandare" di Fabio Rovazzi invece di Andiamo a comandare, e poi, accortosi della gaffe, ha ripetuto "Andiamo a comandare" con insistenza, nonostante ormai l’errore fosse registrato. Hai sbagliato, accettalo e vai avanti. Poi, ricordiamo il momento in cui ha indovinato il brano Ancora di Eduardo De Crescenzo, ma il conduttore lo ha tenuto sulle spine, come ha fatto spesso in queste settimane, e lui ha detto: "Non dirmi che non è così!", reazione che ha portato Enrico Papi a citare un grande personaggio del passato che indovinava tutti i brani con una sola nota all’Asta musicale: "Abbiamo capito che dentro Sal Da Vinci vive L’Uomo Gatto". Sempre il cantante napoletano, polemizzando sul pulsante mal funzionante, non si è perso la possibilità di attaccare le avversarie dicendo "E guarda caso vincono due volte". Un atteggiamento un po’ infantile e anche arrogante quello di Sal Da Vinci, che oggi ha mostrato il lato più nascosto di se stesso.

Nina Zilli imbroglia, voto 3: le regole non piacciono molto a Sarabanda Celebrity. Dopo il tentativo di violare il regolamento di Marcella Bella due settimane fa, oggi pure Nina Zilla si è lasciata sopraffare dalla smania di vincere al Rubajolly, dove nessuno potrebbe suggerire, e ha fatto un errore clamoroso, facendosi anche beccare subito da concorrenti e conduttore. Con il suo gesto, infatti, ha portato la sua squadra a perdere un punto, regalato quindi agli avversari proprio perché "viene considerato errore". Insomma, voleva aiutare e invece ha fatto un disastro. E poi, lo ricordiamo, non ha riconosciuto il brano Se bruciasse la città, nonostante sia contenuto pure nel suo disco Frasi&Fumo del 2014. Anche lei, infatti, si è chiesta: "Come ho potuto?". Ce lo domandiamo anche noi.

Giusy Ferreri non pervenuta, voto 3: non l’abbiamo sentita parlare per quasi tutta la serata, a parte quella volta in cui è stata portavoce della squadra delle donne. In quel vortice di battute e gaffe, è stata l’unica a non svelare mai la propria opinione sulle dinamiche di gioco nate in diretta o regalare qualche momento di leggerezza. Grande artista, ma a livello emozionale a Sarabanda Celebrity ha dato ben poco.

