Anna Tatangelo incinta, l'affondo del fratello a D'Alessio: "Siamo felici, finalmente una persona semplice" Il fratello della cantante si sbilancia sul nuovo compagno Giacomo Buttaroni: elogi a raffica e una frase che suona come una bordata a Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo è incinta. Dopo l’annuncio sui social, la famiglia rompe il silenzio e dice la sua. A parlare sono stati i fratelli Maurizio e Giuseppe, che a DipiùTV hanno confermato tutto: il padre del bambino è Giacomo Buttaroni, ex calciatore e oggi allenatore. Ma nelle loro parole non c’è solo entusiasmo. C’è ancheuna frase che, volente o nolente, sembra una stoccata a Gigi D’Alessio.

La frase del fratello di Anna Tatangelo e il legame con Gigi D’Alessio

Tra tante frasi di elogio sulla famiglia, e l’emozione di avere un nipotino in più in casa, il legame dei fratelli con il nuovo cognato è stato un altro argomento caldo: "Lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici, finalmente una persona semplice accanto a lei" ha detto Maurizio Tatangelo. Giuseppe ha rincarato la dose: "È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose". Questa frase non è passata inosservata.

La gravidanza di Anna Tatangelo e il rapporto con Buttaroni

Il confronto con Gigi D’Alessio è inevitabile. Anna e Gigi sono stati insieme quindici anni, ma non è mai stata una relazione tranquilla. Lei è stata accusata di averlo "portato via" dalla sua famiglia. "Mi è stato detto di tutto, ho ricevuto offese che mi hanno ferita, come quella di essere una ‘sfasciafamiglie’. Però sono sempre rimasta zitta, per rispetto di Gigi e dei suoi figli", aveva raccontato lei stessa qualche tempo fa. "In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora", ha spiegato ancora Maurizio.

Ora la musica è cambiata. Niente gossip o prime pagine. Anna ha annunciato la gravidanza con una foto del pancione e una frase molto dolce: "Un altro nuovo inizio che la vita mi dona". Nessun nome o dettaglio. Ma ci ha pensato la famiglia a riempire i vuoti. Buttaroni, intanto, ha fatto un gesto semplice ma chiaro: ha condiviso il post della compagna con un cuore bianco. Insomma, sembra che la coppia abbia trovato davvero la felicità. Forse la vera differenza col passato risiede proprio qui. Nelle parole dei fratelli, l’accento ricade più volte sulla normalità di Giacomo, sul fatto che non sia famoso. Evidentemente il fatto di non aver necessità di fare annunci in pompa magna per coinvolgere schiere di fan risulta più affine al modo di vedere la famiglia dei fratelli Tatangelo.

