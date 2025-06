Sarabanda Celebrity, Enrico Papi torna con una parata di star a suon di musica: cosa vedremo Le anticipazioni della seconda puntata del game show musicale in onda stasera - 1 giugno 2025 - su Italia 1: tra gli ospiti Anna Tatangelo, Fausto Leali e Pierdavide Carone.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il programma cult Sarabanda, nella sua versione Celebrity è pronto per tornare. Questa sera, domenica 1° giugno, la seconda puntata del game show musicale che ha spopolato alla fine degli Anni ’90 va in onda su Italia 1. Al timone, oggi come allora, c’è Enrico Papi, in compagnia di otto celebrità in qualità di concorrenti. Ed è proprio così che il gioco che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e in una sfida a tutto ritmo. Otto vipponi, divisi in due squadre da quattro, si affronteranno quindi tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici, con un unico obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti seconda puntata con Enrico Papi (1° giugno)

La seconda puntata di Sarabanda Celebrity va in onda questa sera su Italia 1, con una nuova emozionante sfida a colpi di note musicali. A 28 anni di distanza, Enrico Papi riporta in prima serata, con la regia di Roberto Cenci, l’iconico format, ma in una versione… speciale e piena di ospiti vip. Oltre alle tradizionali sfide, infatti, i protagonisti sono otto personaggi celebri, tra cantanti e nomi del mondo dello spettacolo, divisi in due squadre da quattro che si affrontano a ritmo di hit musicali, gare di memoria e prove di intuizione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo scopo è accumulare più punti e jolly possibili per poi affrontare al meglio il gioco finale, ovvero il celebre "7×30", prova in cui un concorrente deve indovinare 7 brani in 30 secondi. Prima di arrivare all’ultimo match, però, i concorrenti dovranno cimentarsi in tanti altri giochi, presenti in ogni puntata, come la PLAYLIST, il PENTAGRAMMA, il CANTANTE MISTERIOSO, il MEDLEY, la CANZONE SBAGLIATA, l’ASTA MUSICALE e molti altri.

Ad animare la seconda puntata di Sarabanda Celebrity saranno i seguenti ospiti: Anna Tatangelo, Nina Zilli, Iva Zanicchi e Rebecca Staffelli, che formeranno la squadra delle donne; Fausto Leali, Max Giusti, Pierdavide Carone e Alvin, membri del team maschile.

Gli ascolti (ottimi) della prima puntata

Partito a fari spenti, Sarabanda Celebrity è stato il programma rivelazione di domenica scorsa. La prima puntata dello show musicale di Enrico Papi ha infatti collezionato l’8,3% di share: un risultato al di sopra di quelle che erano le aspettative di Mediaset.

Quando e dove vedere la prima puntata di Sarabanda Celebrity

Sarabanda Celebrity andrà in onda questa sera, domenica 1° giugno 2025, con la seconda puntata su Italia 1. L’appuntamento è alle 21.20, e il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity (oppure a seguire in modalità on demand).

Potrebbe interessarti anche