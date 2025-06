Sarabanda Celebrity, pagelle: Enrico Papi instancabile (8), Sabrina Salerno infantile (4), Marcella Bella polemica (4) Nella puntata dell'8 giugno vincono gli uomini grazie a Rosa Chemical, mentre Sabrina Salerno perde la sfida finale ed Enrico Papi fa spettacolo: le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Sarabanda Celebrity, condotta da Enrico Papi su Italia Uno domenica 8 giugno 2025, a contendersi la vittoria sono Mietta, Sabrina Salerno, Marcella Bella e Paola Di Benedetto per la squadra femminile, e Rosa Chemical, Sergio Friscia, LDA e Dj Ringo per il team maschile. Gli ospiti della serata sono Tracy Spencer e Alberto Camerini, mentre a vincere la sfida finale del 7×30 è Rosa Chemical, che batte Sabrina Salerno 6 a 5: non arriva a indovinarle tutte e sette solo perché dice "La stessa di Broadway" al posto di "La nuova stella di Broadway", mentre la showgirl sbaglia una risposta e ne passa un’altra. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata dell’8 giugno di Sarabanda Celebrity.

Sarabanda Celebrity, puntata 8 giugno 2025: le pagelle

Enrico Papi spontaneo e instancabile, voto 8: già la scorsa settimana ne avevamo parlato bene e non possiamo fare altrimenti anche oggi. Papi si conferma un ottimo intrattenitore con la battuta pronta e uno spirito frizzante. Riesce a gestire 3 ore di fila, con una squadra di donne particolarmente infuocata ("Io ho paura a uscire dallo studio da solo, ho paura di beccare Marcella Bella e Sabrina Salerno fuori"), senza mai tentennare, mantenendo un ritmo incalzante per tutto il tempo e reagendo con spontaneità ad ogni cosa che accade. Insomma, non perde un colpo: è inarrestabile e questa sua energia ci piace, nonostante qualche volta sia confusionario nelle spiegazioni dei giochi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sergio Friscia il mattatore della serata, voto 8: Sergio Friscia si conferma l’anima della festa tra battute fulminee e semplici (ma efficaci per il suo innato tempismo e il contesto in cui le dice) e un mood positivo che lo porta a rispondere alle polemiche con il sorriso. Non si prende mai troppo sul serio ed è per questo che nel gioco risulta il più leggero, forse l’unico a vivere l’esperienza nel modo giusto, divertendosi e facendo ridere anche gli altri. Spesso assistiamo a dei brevi botta e risposta divertenti tra Friscia e il conduttore che rallegrano e rendono il game show più dinamico. Per fare un esempio, ricordiamo quando gli dice il titolo "Se ti innamori muori" e Papi risponde "A chi?". Oppure il momento in cui azzecca un’altra soluzione al quesito e il conduttore gli chiede "Che è successo?" e lui ribatte: "Non lo so, sarà stata un po’ di noia". Non dimentichiamoci poi che Friscia è sempre sul pezzo quando si parla di musica: non solo è bravo nei Rubajolly, battendo sul tempo anche Marcella Bella (che per questo lo chiama ‘cornu*o‘), ma dà risposte a cui altri concorrenti non arrivano, come nel momento in cui nessuno riconosce "Essere una donna" di Anna Tatangelo e la voce di Celine Dion.

LDA sa il fatto suo, voto 7: oltre a portare al pareggio gli uomini all’ultimo secondo dicendo "Vecchioni" nella sfida dove bisogna indovinare il nome dell’artista che ha cantato una certa canzone, non si fa problemi a sfidare le donne schiacciando il bottone del Rubajolly. Anzi, lo fa con una sicurezza inaspettata e, al contempo, una voglia di mettersi alla prova che sorprende. Il coraggio non gli manca, e nemmeno la concentrazione: non si perde tra le parole, né a ballare nel momento sbagliato, lui è attento e risponde nell’immediato, riuscendo anche a togliere i jolly alla squadra femminile.

Mietta smemorata, voto 5: oggi Mietta non dà il meglio di sé durante la gara, perché spesso dice di non ricordarsi il titolo di una canzone o il nome di chi la canta. Possiamo dire che non è particolarmente partecipe, un po’ come Paola Di Benedetto, e talvolta dà l’impressione di non saperne abbastanza del mondo della musica, perché, per esempio, non riconosce brani come "Canzone" di Lucio Dalla, capolavori che fanno parte della storia della musica ormai. In un paio di occasione viene da pensare che il fatto di non ricordarsi il titolo sia solo una scusa per nascondere un felino di ignoranza in merito all’argomento, ma potremmo anche sbagliarci. Di certo c’è che la sua performance non è da promozione.

Marcella Bella polemica, voto 4: oggi Marcella Bella ha proprio voglia di fare rumore, anche per i motivi più sciocchi, come il fatto che la squadra maschile ha cambiato il concorrente in sfida nel Rubajolly all’ultimo minuto, ricordando poi che LDA ha già giocato. La polemica prosegue anche dopo la vittoria di quest’ultimo al Rubajolly: "Non dovevate cambiare, ormai avevano scelto, ora ci meritiamo un premio". Un atteggiamento immaturo che non si addice affatto a una persona che canta di essere "forte, tosta e indipendente". Poi, quando Enrico Papi le chiede della ‘gatta’ nella canzone Nell’aria e lei, stizzita, risponde: "Ma siete ‘tardi’! L’avete capito dopo quarant’anni cos’è la gatta?", risulta esagerata nei modi, e pure un po’ offensiva. E vogliamo parlare del "Rubajolly" in cui dà del "cornu*o" a Sergio Friscia, sostenendo di aver premuto il pulsante per prima? Chiaramente scherza nel dirgli che è ‘cornu*o’, ma c’è bisogno di lamentarsi per un gioco? Poi, nella sfida successiva, rincara pure la dose: "Se vinci, te ne dico un’altra", e il conduttore di Striscia ironizza: "Ma perché cornu*o non mi basta?". Alla fine le ruba anche il jolly!

Sabrina Salerno saccente, voto 4: bocciamo la showgirl perché ha sempre questo atteggiamento di superiorità che consideriamo molto fastidioso. Ci resta male quando le altre componenti della sua squadra sbagliano o perdono tempo a ballare piuttosto che dare una risposta o dire passo, come nel caso di Marcella Bella nella prova in cui devono capire chi canta una determinata canzone. Però quando è lei a sbagliare brani come Il gatto e la volpe (dice "quanta fretta ma dove corri" invece del titolo corretto) o la frase finale della canzone Figli delle stelle, allora va tutto bene. Nella sfida del Rubajolly contro LDA, poi, infila il coltello nella piaga quando dice che un brano "era facilissimo" dopo che il ragazzo non riesce a dare una soluzione – Enrico Papi lo difende dicendo che molte canzoni iniziano con quelle 4 note -, dimostrando quindi di essere infantile, un po’ come degli adolescenti che sottolineano gli sbagli dei compagni di scuola per mostrare di essere migliori. Eppure lei non è immune dagli errori, e lo conferma anche questa sera.

Potrebbe interessarti anche