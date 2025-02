Mariotto, lacrime in diretta tv. Il crollo dopo le polemiche a Ballando con le stelle: cosa è successo Il giudice di Ballando con le Stelle si è commosso per le parole della tribuna del popolo. Poi è scattato l'abbraccio davanti alle telecamere. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nella giornata dedicata alle grandi rivalità in tv, ecco la riconciliazione che non ti aspetti. Rossella Erra, tribuna del popolo a Ballando Con Le Stelle, tende la mano al giudice Guillermo Mariotto. E lo fa con una lettera strappalacrime, letta in diretta a La Volta Buona su insistenza della padrona di casa, Caterina Balivo. I due protagonisti del dance show Rai si sono spesso trovati in disaccordo, durante le riprese, dando vita a battibecchi leggendari davanti al pubblico di appassionati. Ma le parole della Erra, a questo punto, sembrano escludere ogni tipo di rancore residuo. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Mariotto in lacrime, l’omaggio di Rossella Erra

Guillermo Mariotto e Rossella Erra, invitati dalla Balivo nel salotto de La Volta Buona, hanno fatto pace. La tribuna del popolo e il giurato sono stati spesso contrapposti, all’interno del programma di Milly Carlucci. Ma il discorso oggi è diverso. Rosella Erra si è rivolta all’ex arcinemico con il cuore in mano, leggendo in diretta una lettera scritta di suo pugno. "Ciao Guillermito", ha esordito, "sarai sicuramente sorpreso di ricevere una lettera dalla tua nemica amatissima ma anche se noi siamo come cane e gatto io ti voglio bene e sono preoccupata per te perché da un po di tempo non sei più lo stesso".

La lettera della tribuna, come ha sottolineato la Balivo, era lunga in origine ben tre pagine (poi accorciate). Ed era stata scritta quando Ballando con le Stelle andava ancora in onda. Motivo per cui è possibile cogliere, nelle parole delle Erra, un riferimento a un episodio molto specifico, avvenuto durante una puntata del dance show. "Da quando ci siamo conosciuti", ha spiegato Rossella, "hai fatto un po’ di battute cattivelle sul mio modo di essere, sulla mia fisicità, tanto che sabato sera mi hai detto ‘sembri l’incredibile Hulk, anzi Hulkessa’ proprio nel filmato quando ero vestita di verde. Però sei fortunato perché tutti voi di Ballando siete una seconda famiglia per me e forse io e te siamo un po’ due fratelli che litigano".

Due fratelli che litigano e poi fanno pace, intendeva la Erra. E infatti le sue parole hanno colto nel segno. Guillermo Mariotto si è commosso e ha abbracciato la tribuna. Come una sorella. A dimostrazione che anche le più grandi rivalità possono finire. Basta volerlo da entrambe le parti, dopotutto. E basta avere il coraggio di esporsi nei momenti giusti, esattamente come ha fatto oggi Rossella Erra.

