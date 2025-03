Sarabanda Celebrity, svelati primi ospiti di Enrico Papi: tanti cantanti e un conduttore di Canale 5 Sarabanda Celebrity: svelati i concorrenti e gli ospiti della prima registrazione dello show di Enrico Papi. Ecco chi parteciperà su Italia 1.

Il leggendario quiz musicale Sarabanda sta per tornare su Italia 1 con una nuova edizione dal titolo Sarabanda Celebrity. Il programma, che tra il 1997 e i primi anni 2000 ha conquistato il pubblico su Mediaset, si ripresenta in una veste rinnovata: questa volta i concorrenti non saranno persone comuni, ma squadre di VIP che si sfideranno in diverse manche per indovinare i titoli delle canzoni. I concorrenti cambieranno in ogni prima serata.

Le registrazioni sono già iniziate a Milano, e grazie ai social sono emerse le prime immagini dello studio e del logo ufficiale della trasmissione. Enrico Papi, storico volto del quiz, tornerà alla guida dello show, riportando sul piccolo schermo lo spirito goliardico e competitivo che ha reso Sarabanda un cult della TV italiana.

Sarabanda Celebrity: il format originale torna in Mediaset dopo vari tentativi di imitazione

Negli anni, il format di Sarabanda è stato al centro di diversi tentativi di riproposta su altre reti. Il caso più evidente è stato quello di Nove, che ha provato a rilanciare il gioco musicale con una formula simile, senza però ottenere il successo sperato. Anche TV8 ha tentato un’operazione analoga con Name That Tune – Indovina la canzone, un programma condotto prima da Enrico Papi e poi da Ciro Priello e Fabio Balsamo, che riprendeva molte delle dinamiche del format originale. Tuttavia, nessuna di queste operazioni ha avuto l’impatto della versione originale targata Mediaset.

Consapevole del valore storico del programma e del suo potenziale televisivo, Mediaset ha deciso di blindare Sarabanda, riportandolo nella sua casa naturale, Italia 1. Sarabanda Celebrity si presenta così come un ritorno in grande stile, con un mix di nostalgia e novità che promette di intrattenere sia i fan storici sia i nuovi spettatori.

Sarabanda Celebrity: i concorrenti e gli ospiti della prima registrazione

Dopo la prima registrazione a Milano, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato i nomi dei VIP che prenderanno parte al programma.

Ecco le squadre concorrenti:

• Squadra femminile: Giusy Ferreri, Asia Argento, Nina Zilli e Paola Iezzi

• Squadra maschile: Sal Da Vinci, Filippo Bisciglia, Rosa Chemical e Guillermo Mariotto

Ma non è tutto: ci saranno anche i cantanti misteriosi, pronti a sfidare i concorrenti con la loro musica. I primi nomi trapelati sono:

• Sandy Marton

• Jalisse

• Alexia

Per il momento, Mediaset non ha ancora annunciato il numero esatto di puntate né la data precisa di messa in onda su Italia 1, ma l’attesa per il ritorno di Sarabanda Celebrity è già altissima.

