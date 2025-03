Grande Fratello, anticipazioni: il mistero (e le polemiche) del televoto, la risposta di Signorini e i finalisti. Cosa vedremo stasera Oggi lunedì 17 marzo 2025 va in onda la 40ª diretta stagionale del reality show di Canale 5: nomination, sondaggi e la situazione televoto-Codacons

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

A un passo dalla semifinale del Grande Fratello. Oggi lunedì 17 marzo 2025 va in onda la 40esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini, il quale deve fare i conti con le infinite polemiche che gravano sul programma (e soprattutto sul televoto) di questi giorni. Questa sera sarà proprio il voto del pubblico a decretare quella che potrebbe essere una delle ultime eliminazioni di questa 18esima edizione del GF: il prossimo 31 marzo andrà in scena l’attesa finalissima e i concorrenti puntano a giocarsi la vittoria nell’ultima puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi della serata.

Grande Fratello 18, anticipazioni 40esima puntata: cosa vedremo

Il Grande Fratello si avvicina alla finalissima (in programma il prossimo 31 marzo), ma deve fare fronte a tantissime polemiche. Nel mirino delle critiche per quasi tutta questa 18esima edizione, infatti, il televoto del reality è finito sotto accusa. Sondaggi ribaltati, pronostici saltati all’ultimo minuto (il caso di Chiara Cainelli è solo l’ultimo in ordine di tempo), presunti bot, fandom e voti dall’estero, ripescaggi e decisioni dubbie sono costati ad Alfonso Signorini l’attenzione del Codacons, che è al lavoro su un esposto che potrebbe essere presentato alla Magistratura per (presunta) truffa aggravata. Dopo avere ricevuto anche il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, il conduttore sarà chiamato a rispondere alle polemiche e a placare gli animi. Questa sera sarà proprio il televoto a sancire una nuova, pesantissima, eliminazione. Chi sarà costretto a lasciare il programma proprio a un passo dalla semifinale? Chi, invece, raggiungerà i finalisti Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma? Mentre nella casa più spiata d’italia regnano ancora le tensioni (Helena e Zeudi in primis, ma anche i soliti Lorenzo e Shaila sono ai ferri corti come forse mai prima d’ora). Inoltre, anche stasera non mancheranno tenere sorprese per alcuni concorrenti. Gli autori stavolta ‘premieranno’ Jessica, che potrà incontrare i suoi amati nipotini, e Tommaso, che incontrerà suo padre.

Gf stasera: televoto flash per la seconda eliminazione

Il concorrente meno votato al televoto che si chiuderà oggi, però, non sarà l’unico eliminato della puntata. Poiché la finale si avvicina e il cast di vipponi in gioco è ancora folto, infatti, nel corso della diretta Signorini aprirà un televoto flash che decreterà il nome del secondo inquilino che dovrà lasciare la casa questa sera rinunciando così al sogno di vincere il reality. Con ogni probabilità, la rosa dei concorrenti da spedire in nomination verrà stabilita con una catena di salvataggio, così come già capitato nelle battute finali delle passate edizioni del Grande Fratello.

Nomination e sondaggi: chi rischia e chi va in finale

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli come inviata social – la 40esima diretta stagionale del Grande Fratello aprirà un nuovo televoto, che questa volta sarà eliminatorio. Il pubblico sarà dunque chiamato a votare il proprio gieffino preferito; il concorrente meno votato sarà eliminata e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono 5 concorrenti: Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Stando ai sondaggi di Libero Magazine, Helena è la favorita con più della metà (54%) dei voti, seguita dal compagno Javier Martinez, dato al 17% delle preferenze del pubblico. Si preannuncia una battaglia anche con Shaila Gatta (12%), Chiara Cainelli (9%) e Mariavittoria Minghetti (8%).

Quando e dove vedere il Grande Fratello (lunedì 17 marzo 2025)

Il Grande Fratello 18 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del Grande Fratello, dove è possibile seguire la diretta 24h.

