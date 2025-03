Elodie a Verissimo: "Con Andrea Iannone colpo di fulmine, è la mia relazione della vita". Poi svela un desiderio segreto Ospite di Silvia Toffanin, la cantante romana si racconta e si lascia andare a confidenze sulla sua storia d'amore con il pilota e sul suo futuro

Tra gli ospiti di Verissimo di domenica 9 marzo che arrivano negli studi Mediaset per raccontarsi a Silvia Toffanin c’è Elodie che si racconta tra carriera e vita privata, parlando anche del suo amore con Andrea Iannone, che definisce: "la relazione della mia vita".

La conversazione inizia con la padrona di casa che chiede alla sua ospite come sta vivendo questo momento di grande successo. Lei risponde: "Con serenità, con grande spontaneità. E’ arrivato il momento di godere un po’ di quello che faccio. Prima ero felicissima, ma molto spaventata, adesso invece, cerco di essere me stessa e prendere al volo tutte le opportunità. Sto vivendo un momento molto bello e importante, in cui ho più di quello che volevo, sono molto grata alla vita".

E continua: "E’ veramente incredibile vedere che quello che sto vivendo è il mio sogno di bambina, non avrei mai immaginato di avere la forza e la tenacia di farcela, ho sempre pensato di valere poco. Io non sono mai stata una cantante virtuosa, ma adesso sono felice di quello che sono e che faccio. Sono più consapevole."

Una consapevolezza che guarda anche avanti: "Tra cinque anni, avrò circa 40 anni, voglio arrivarci essendomi data tutte le opportunità. So che donna voglio essere, come e con chi e tutto quello che voglio realizzare".

Silvia Toffanin fa vedere ad Elodie una clip che ripercorre tutte le tappe del suo successo, dall’ingresso nella scuola di Amici ad oggi, e lei commenta: "Rispetto al passato, adesso mi guardo con più amore, ci ho messo un po’, ma so che mi merito amore, prima di tutto da me. Un po’ di rabbia c’è ancora, sono una che prende di petto le cose, mi arrabbio sempre meno, però sono una ancora un po’ reattiva. Sul palco mi trasformo in una tigrotta, mi piace giocare con diversi lati me, posso essere sia una pera, una dolciotta che tirare fuori le unghie".

Elodie e l’amore con Andrea Iannone: "Siamo molto innamorati"

Poi, l’immancabile domanda della conduttrice: "E l’amore come va?" e la risposta, veramente entusiasta di Elodie che parla da donna innamorata:

"Benissimooo con Andrea. Ci amiamo molto e siamo una grande squadra. E’ una relazione matura, fatta di comprensione, di abbracci, di amore ,bello molto". La cantante è felice ma sembra anche un po’ imbarazzata e infatti, subito dopo queste parole, aggiunge: "Mi imbarazza un po’ parlarne, sono quasi tre anni che stiamo insieme, è la mia relazione più importante, è la mia relazione della vita. E’ stato un colpo di fulmine e non è da me, io ci metto un po’. Invece lui l’ho visto e l’ho capito subito che essere umano era, e volevo essere nella sua vita, renderlo felice e lui fa lo stesso con me, ci siamo capiti subito, abbiamo delle fragilità in comune. Lui è un uomo molto forte, sono molto orgogliosa della sua capacità di sostenere il dolore, lui è riuscito a essere solare anche nel dolore. E’ molto sensibile, ha più pregi che difetti, ma poi mi piacciono anche i difetti suoi". "E allora sei fortunata Elodie!" commenta la conduttrice, e la cantante conferma: "Sì sì!".

Alla fine della conversazione, l‘ultima domanda di Silvia Toffanin è: "Cosa sogni per te oggi?" Ed Elodie, si imbarazza di nuovo, proprio come mentre parlava del compagno, ride e risponde: "No, non lo dico però…Altro, fuori dal lavoro diciamo". E dopo una dichiarazione d’amore come quella di poco prima, si fa presto a pensare che sia un desiderio che riguarda la coppia, magari un allargamento della famiglia, chissà…

