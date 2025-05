'Chi l'ha visto?', colpo di scena sulla morte di Liliana Resinovich: l'ammissione che ribalta le indagini Le anticipazioni della puntata di stasera, 7 maggio: in studio con Federica Sciarelli novità sulla scomparsa di Gina e Clara e tutti i nuovi appelli.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 7 maggio 2025, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? e le novità sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022. Dalla relazione del medico legale Cristina Cattaneo, la vittima è stata molto probabilmente picchiata e uccisa e la procura, dopo la sua consulenza, indaga il marito Sebastiano Visintin, che rimane per ora l’unico indagato per omicidio. Ora, però, una nuova confessione riapre la battaglia tra le consulenze delle parti. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni Chi l’ha visto, caso Liliana Resinovich: nuove dichiarazioni sulla sua morte

Questa sera a Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli torna in studio sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022, dopo essere sparita il 14 dicembre del 2021 da Trieste senza lasciare traccia. Secondo la relazione di Cristina Cattaneo, Liliana è stata molto probabilmente picchiata e uccisa. E la procura, dopo la sua consulenza, indaga il marito Sebastiano Visintin, che rimane per adesso l’unico indagato per omicidio. Ora, però una nuova testimonianza mette nuove ombre sul caso: "Potrei essere stato io a rompere quella vertebra", le parole di un tecnico che lavora in obitorio, e che adesso si presenta in procura e dice che potrebbe essere stato lui a causare la frattura della vertebra T2. Una dichiarazione che avviene a più di tre anni dalla morte di Liliana e che riapre la battaglia tra le consulenze delle parti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli altri casi di ‘Chi l’ha visto?’, stasera mercoledì 7 maggio 2025

A Chi l’ha visto? stasera, anche la storia di Gina, la donna di Ceglie Messapica che nelle ultime immagini che la ritraggono corre svelta con una busta in mano. Una telecamera la riprende vicino casa e poi più nulla: aveva paura di qualcosa o scappava da qualcuno? La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Infine Clara e una vita racchiusa in poche centinaia di metri: la casa, il bar, il tabaccaio. Improvvisamente, nessuno la vede più. Il suo cellulare è spento da quasi un mese e anche in questo caso la procura vuole capire cosa è successo e indaga per istigazione al suicidio. E come sempre, in studio, spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 7 maggio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

Potrebbe interessarti anche