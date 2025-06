'Chi l'ha visto?', Sciarelli irrompe nel delitto di Garlasco: la testimonianza choc del latitante Stasera, Federica Sciarelli torna sull'omicidio di Chiara Poggi, ma anche sugli ultimi aggiornamenti sul caso Resinovich e le testimonianze su Clara Rossignoli.

Le indagini sul delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 perse la vita Chiara Poggi, continuano. Anche questa sera, mercoledì 4 giugno 2025, Chi l’ha visto? torna sul caso con delle importanti novità e una testimonianza inedita. Federica Sciarelli, infatti, sentirà in diretta la dichiarazione di uno dei latitanti implicato nel processo dello scandalo del Santuario della Bozzola. Cosa dirà l’uomo? In puntata anche gli ultimi aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli, come anche sulla scomparsa di Denisa, la giovane sparita nel nulla a Prato. Ecco tutte le anticipazioni della puntata in onda stasera su Rai 3.

Delitto di Garlasco: a Chi l’ha visto? parla un latitante dello scandalo del Santuario della Bozzola

La morte di Chiara Poggi pare essere ancora avvolta dal mistero. Nonostante la condanna di Alberto Stasi il caso è stato riaperto e ci sono nuove piste: gli inquirenti non escludono nulla, e ora hanno acquisito gli atti del processo inerente allo scandalo del Santuario della Bozzola. Ma che cosa succedeva nel santuario e perché due uomini vengono condannati per estorsione ai danni di Don Gregorio Vitali, ex rettore del luogo, che sarebbe stato vittima di un ricatto a luci rosse? Ma soprattutto, cosa c’entra Chiara Poggi in tutto questo? A Chi l’ha visto?, stasera, Federica Sciarelli presenterà la testimonianza di uno dei due uomini, entrambi latitanti dai tempi del processo. Cosa dirà?

Chi l’ha visto? gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich e le nuove testimonianze su Clara Rossignoli

A Chi l’ha visto?, stasera, anche gli ultimi aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 202 : la Procura ha chiesto una serie di accertamenti, concentrandosi tra gli altri sul cordino che legava i sacchetti attorno al capo della vittima e su quello che univa le tre chiavi ritrovate nella sua borsetta. Particolare attenzione anche su un braccialetto tagliato a cui Liliana teneva molto e che aveva regalato uguale anche alla cognata e alla nipote.

Spazio poi a Clara Rossignoli, la nonna scomparsa da Legnago: il nipote e la ex compagna di lui, entrambi indagati per omicidio, hanno dato versioni contrastanti sul giorno della scomparsa. A Chi l’ha visto? ci saranno testimonianze inedite che proveranno a far chiarezza sul caso. Infine, Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato: un avvocato è indagato per sequestro di persona in concorso con ignoti, ma sostiene di essere amico della madre e di non aver mai conosciuto la ragazza. E allora dov’è Denisa? Gli inquirenti stanno studiando gli spostamenti dei suoi cellulari.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 4 giugno 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

