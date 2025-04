Anticipazioni “Chi l’ha visto”, caso Liliana Resinovich: il nuovo video che potrebbe incastrare Sebastiano Visintin Nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai3 che affronterà i casi di cronaca più discussi: cosa vedremo

Questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, andrà in onda su Rai3 una nuova e imperdibile puntata di "Chi l’ha visto", il programma condotto da Federica Sciarelli che ripercorre i casi di cronaca più discussi nel tentativo di dare delle risposte a quegli interrogativi che ancora restano sospesi. Nel corso del nuovo appuntamento verranno analizzati indizi e tracce senza dimenticare gli appelli delle persone in difficoltà: ecco le anticipazioni di quello che vedremo stasera in tv su Rai 3.

Anticipazioni "Chi l’ha visto", omicidio Liliana Resinovich : un video incastra Sebastiano Visintin?

Nel corso della puntata di questa sera, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi del caso di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa da casa e ritrovata morta in un boschetto a gennaio 2022, avvolta in due sacchi neri. Se all’inizio era stato ipotizzato il suicidio, la perizia di Cristina Cattaneo ha ribaltato le conclusioni. Liliana sarebbe stata uccisa il giorno in cui è scomparsa e il suo corpo non sarebbe mai stato spostato dal punto in cui è stato ritrovato. Indagato al momento per l’omicidio della donna è il marito Sebastiano Visintin che ha da poco nominato nuovi consulenti per difendersi dalle accuse. Tra questi c’è anche Michele Vitiello, informatico forense già al lavoro sul caso della scomparsa della quindicenne cittadina vaticana Emanuela Orlandi.

Questa sera verrà analizzato un video in cui si vede un uomo con la coppola aggirarsi al parco dell’ospedale psichiatrico prima del ritrovamento del corpo di Liliana. È Sebastiano Visintin? Di recente gli inquirenti hanno fatto una perquisizione nella casa e hanno prelevato diversi oggetti e anche coltelli. Scopriremo i nuovi sviluppi di questa vicenda.

"Chi l’ha visto", cosa vedremo stasera 30 aprile

Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera, si parlerà anche di Gina, la donna scomparsa nel nulla a Ceglie Messapica da 20 giorni. Le indagini sono proseguite e in particolare si sta cercando di fare luce su un video che mostra la donna mentre procede a passo svelto. Dove è diretta? Stava scappando da qualcuno?

Infine, spazio alla storia di Daniele Mocellin il 34enne scomparso da Altivole lo scorso 2 aprile e ritrovato dopo venti giorni nelle acque del fiume Santerno, a Imola. Nessun segno di violenza sul suo corpo ma un interrogativo resta ancora aperto: la sua fine tragica poteva essere evitata?

Quando e dove vedere "Chi l’ha visto"?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda questa sera, mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 21.20 circa in prima serata su Rai 3. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

