‘Chi l'ha visto?’, il caso Resinovich e i sospetti su Sebastiano Visintin. Parla il fratello di Liliana Stasera (16 aprile) Federica Sciarelli ritorna su Rai 3 con nuove indagini sulla morte di Liliana e la scomparsa del giovane stagista di informatica Riccardo. Ecco i dettagli.

Torna questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21:20 su Rai 3, il programma Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Nella nuova puntata, si parlerà ancora del caso di Liliana Resinovich, per cui (dopo tre anni) è stato indagato il marito Sebastiano Visintin. In studio sarà presente anche il fratello della Resinovich, da sempre convinto che la morte di Liliana non sia dovuta a un suicidio. Spazio poi a una nuova testimonianza legata al caso dello studente Andrea Prospero, morto a Perugia per aver ingerito un mix letale di ossicodone e sedativi. E infine si parlerà anche della scomparsa del giovane stagista Riccardo. Ecco qui sotto tutti i dettagli e le anticipazioni complete della puntata.

Liliana Resinovich, parla il fratello della donna dopo le indagini su Visintin

A Chi l’ha visto?, nella nuova puntata condotta da Federica Sciarelli questa sera, verrà fatta ulteriore chiarezza sul caso della morte di Liliana Resinovich. A tre anni dal triste avvenimento, il marito della donna Sebastiano Visintin è indagato per omicidio volontario (ma continua a proclamarsi innocente). In studio sarà presente, con un intervento in diretta, il fratello di Liliana, Sergio, che fin da subito si era detto convinto della necessità di indagare su un possibile omicidio. Con l’aiuto della conduttrice, dunque, gli spettatori entreranno ancora più a fondo in questa storia dai risvolti imprevisti. Per provare a capirci qualcosa in più, avvicinandosi il più possibile a una verità finale.

Anticipaizoni Chi l’ha visto? (stasera 16 aprile), il caso di Andrea e la scomparsa dello stagista Riccardo

Nella puntata di oggi, Chi l’ha visto? tornerà anche sull’inchiesta legata al giovane Andrea Prospero, studente di informatica trovato morto a Perugia per l’ingestione di un mix letale di ossicodone e sedativi. Davanti agli occhi del pubblico verrà presentata la testimonianza di un giovane, che aveva iniziato ad assumere ossicodone come antidolorifico dopo un incidente stradale, diventandone però dipendente in pochissimo tempo. Uscito da quel baratro, ora, il ragazzo proverà a fare luce su un mondo sommerso e ancora poco compreso.

Infine, Federica Sciarelli darà spazio alla storia di un altro giovane, Riccardo. Dopo aver lasciato la sua auto vicino alla diga del Furlo, il ragazzo è scomparso senza lasciare traccia. Stava facendo uno stage informatico, e i genitori adesso si domandano se non sia stato adescato da qualcuno sul web. Un’altra ipotesi, poi, è che Riccardo si sia allontanato per paura di qualcuno o di qualcosa, facendo perdere così le sue tracce. E per ritrovarlo la madre si rivolgerà anche agli utenti social, per far girare l’appello il più possibile, anche all’estero.

Quando e dove vedere la nuova puntata di Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21:20 su Rai 3. Il programma sarà inoltre visibile, come sempre, in streaming sulla piattaforma di RaiPlay, sia in modalità on demand che in diretta.

