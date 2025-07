Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', la firma del killer di Garlasco: parla l'avvocato di Alberto Stasi Oltre alle indagini sulla morte di Chiara Poggi, Federica Sciarelli torna sul giallo di Villa Pamphili e sulle dichiarazioni del gip sul caso di Resinovich.

Federica Sciarelli riprende le fila del Delitto di Garlasco, in cui perse la vita Chiara Poggi. Stasera, mercoledì 2 luglio 2025, nella nuova puntata di Chi l’ha visto?, la giornalista ospiterà in diretta l’avvocato Antonio De Rensis. Il legale di Alberto Stasi si dice sempre più convinto che quella mattina del 13 agosto 2027, nella villetta di via Pascoli, ci fossero più persone presenti sulla scena del crimine. Spazio anche agli aggiornamenti sul giallo di Villa Pamphili, con nuove testimonianze inedite e sulla morte di Liliana Resinovich e le ultime conclusioni del gip. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Delitto di Garlasco, a Chi l’ha visto? parla l’avvocato De Rensis

Questa sera su Rai 3 a Chi l’ha visto? si continua poi a parlare della morte di Chiara Poggi: l’unico DNA ritrovato nel contenuto della spazzatura è quello di Stasi sulla cannuccia di una bibita. Ma Antonio De Rensis – avvocato di Alberto Stasi – ospite in diretta di Federica Sciarelli – dice che il suo assistito ha sempre affermato di averlo bevuto nel pomeriggio antecedente l’omicidio. Il legale, come ha dichiarato anche a Filorosso, è convinto che quella mattina, nella villetta della famiglia Poggi, ci fossero più persone e che se si fossero analizzate "Le quattro impronte sul pigiamino di Chiara avrebbero consentito di risolvere il caso in poche ore". A detta di De Rensis, l’indagine della Procura di Vigevano fu "piena di errori, lacune. Unico caso nella storia giudiziaria italiana in cui c’era la firma dell’assassino: con le quattro impronte sul pigiamino. Qualcuno ha permesso che il corpo – ha aggiunto l’avvocato – dopo essere stato fotografato dai Carabinieri, venisse voltato e immerso in una pozza di sangue. Credo che chi ha commesso questo dovrebbe o tacere, o andare davanti ad una telecamera e dire: è stato commesso un errore determinante".

Chi l’ha visto?, aggiornamenti sul giallo di Villa Pamphili e Liliana Resinovich

Si torna anche sul giallo di Villa Pamphili, il parco romano dove il 7 giugno scorso sono stati ritrovati i corpi senza vita di madre e figlia, Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda. Su Rai 3, oltre a nuove testimonianze inedite, parla ancora la mamma della giovane donna: "Mia figlia mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l’Italia, ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. Mia figlia era in balia di quest’uomo, che le aveva tolto anche la sim russa con la quale era partita".

Infine, il caso di Liliana Resinovich: il gip di Trieste ha escluso che la rottura della vertebra T2 sia stata causata dal preparatore anatomico in quanto la lesione sarebbe già emersa dalla Tac l’8 gennaio 2022, mentre il tecnico ha operato sul cadavere tre giorni dopo. Per questo la richiesta di una perizia medico legale chiesta dagli avvocati di Visintin è stata rigettata, mentre è stata accolta quella in incidente probatorio sui reperti già analizzati, sugli abiti e sui coltelli sequestrati in casa dell’indagato e sul bracciale consegnato dal fratello della vittima.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 2 luglio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

