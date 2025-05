'Chi l'ha visto?', svolta nel caso di Garlasco: prove e testimonianza inedite. Chi ha ucciso Chiara Poggi? In puntata anche le novità sulla morte di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli: tutte le anticipazioni di stasera, mercoledì 21 maggio 2025.

Nel nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto? si torna a parlare del delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 perse la vita Chiara Poggi. Dopo 18 anni il caso è stato riaperto e ci sono nuovi scenari inquietanti: Andrea Sempio e Alberto Stasi sono stati convocati contemporaneamente, ma in caserme diverse. Stessa convocazione per il fratello di Chiara Poggi, Marco. Un unico colpevole già condannato, ma c’è chi entra e chi esce nuovamente dalle indagini sul delitto. In diretta questa sera, mercoledì 21 maggio su Rai 3, gli ultimi aggiornamenti con Federica Sciarelli e i suoi inviati. In puntata, oltre agli appelli di persone in difficoltà, anche gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Chi l’ha visto, Liliana Resinovich e gli altri casi di stasera

Questa sera a Chi l’ha visto?, riflettori puntati sul delitto di Garlasco dopo la svolta avvenuta negli ultimi giorni. Ieri è stata una giornata ricca di sorprese riguardo al caso della morte di Chiara Poggi. Il Tg1, infatti, ha svelato che una nuova perizia avrebbe evidenziato un’impronta della mano di Andrea Sempio sul muro, accanto al cadavere di Chiara. In serata, invece, sono state le Iene ha fornire un nuovo scoop con la testimonianza inedita di un supertestimone.

Federica Sciarelli tonerà anche sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata cadavere il 5 gennaio del 2022: la Procura chiede nuove analisi suppletive. Si dovranno riesaminare vari reperti, tra i quali i cordini attorno al collo della vittima per verificare la compatibilità con quelli ritrovati in casa. Ma intanto i familiari chiedono di fare luce sul perché Liliana sia stata seppellita in una bara non zincata che non ha preservato il corpo.

Spazio anche al caso di Clara Rossignoli, una nonna che viveva con il nipote, la ex compagna di lui e i figli: la procura ha indagato per omicidio e occultamento di cadavere proprio il nipote e la compagna. Che cosa è successo a Clara? Infine, la storia di un uomo che ha con sé una cartella piena di disegni, ma non ricorda chi è: Chi l’ha visto? aveva lanciato un appello insieme all’assessore per le Politiche Sociali del Comune di Roma e ora, grazie ai telespettatori, una mamma lo ha riconosciuto: "È mio figlio".

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 21 maggio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

