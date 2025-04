'Chi l'ha visto?', Federica Sciarelli fa ancora il "miracolo": trovata ragazza scomparsa in diretta Cosa è successo nella puntata di mercoledì 23 aprile 2025 dello storico programma di Rai Tre: tutti i casi di cui si è parlato: Pierina, Liliana Resinovich, Gessica Disertore.

Nuovo mercoledì in compagnia dei casi di Chi l’ha visto? per i telespettatori della prima serata di Rai Tre. Tanti i casi affrontati dalla storica trasmissione guidata da Federica Sciarelli mercoledì 23 aprile, scopriamo cosa è successo e quali storie sono state al centro dei servizi e dei dibattiti in studio.

Chi l’ha visto? puntata 23 aprile 2025: cosa è successo

La puntata del 23 aprile 2025 di Chi l’ha visto? si è aperta con l’appello di un papà per la scomparsa della figlia Chiara. La ragazza, ospite di una Comunità a Genzano di Roma, dove sta portando avanti un percorso riabilitativo, è uscita in permesso con un’amica e le due ragazze non sono poi più tornate. Un appello accorato che dà i suoi frutti, come spesso accade. A fine trasmissione infatti, chiama una telespettatrice per dire che ha avvistato le due ragazza nella zona dei Castelli e ha anche subito allertato i carabinieri dopo aver ascoltato l’appello in tv e aver visto un post su Facebook che ne parlava. I miracoli di Chi l’ha visto? dunque, continuano, per fortuna.

Tra le storie che sono state al centro della puntata c’è quella di Paolo Filippini, un uomo scomparso per cui si teme il peggio. In studio sono arrivate le sue due sorelle, a raccontare a Federica Sciarelli la situazione che il fratello viveva a causa del suo gemello, Luca, con cui viveva nella casa comprata insieme. Luca vessava da tempo Paolo, era soggetto a scatti d’ira, e minacciava e assillava il fratello per ottenere continuamente ingenti somme di denaro. Le sorelle raccontano che Paolo aveva deciso di dire basta, voleva liquidare la sua parte della casa e andare a vivere altrove, Luca invece, raggiunto dall’inviato di Chi l’ha visto? Dice che in realtà Paolo temeva che lui se ne andasse, e forse ha fatto un gesto estremo per questo, nega inoltre di essere mai stato violento con il fratello. Ma il racconto agghiacciante che fanno le sorelle a Federica Sciarelli, dice esattamente l’opposto: Paolo viveva un inferno quotidiano. Ma dov’ è ora?

Si dà conto anche della notizia che riguarda la famiglia di Daniela Ruggi. Il fratello della ragazza scomparsa, Alberto, è infatti indagato per maltrattamenti in famiglia. L’inviato di Chi l’ha visto? ha intervistato la sua avvocata che ha sostenuto che i comportamenti di Alberto verso la madre e l’altra sorella Roberta, che l’hanno denunciato, sono solo legati all’istinto di protezione, e che comunque questo nulla c’entra con i fatti relativi alla scomparsa della sorella Daniela, che comunque lo aveva anche lei denunciato.

Non può mancare, nemmeno nella puntata del 23 aprile di Chi l’ha visto? un servizio sull’indagine relativa alla morte di Pierina Paganelli, anche se si tratta più di un riepilogo visto che vere e proprie novità nelle ultime ore non ce ne sono.

Più ampio invece lo spazio dedicato all’altro caso che tiene banco sui media negli ultimi mesi: quello relativo alla morte di Liliana Resinovich. Dopo la notizia che il marito, Sebastiano Visintin, è stato iscritto nel registro degli indagati, l’inviato dallo storico programma di Federica Sciarelli realizza un’intervista con il medico legale consulente della difesa che, a sorpresa, torna sull’ipotesi suicidio. Subito dopo, viene smentita un’altra ipotesi circolata nelle ultime ore, e cioè quella che le ultime immagini della donna, riprese da una telecamera di video sorveglianza la mattina della sua morte, siano in realtà le immagini di una sosia che si sia prestata alla messinscena. Raggiunta telefonicamente la presunta sosia smentisce tutto, spiegando che quella mattina si trovava proprio dall’altra parte di Trieste e l’ipotesi bizzarra dunque non ha capo né coda.

E, a proposito di videocamere di sorveglianza, la verità sulla morte di Gessica Disertore, chef italiana trovata senza vita a bordo di una nave Disney, potrebbe essere svelata grazie al video della videocamera che, la notte del 27 settembre, ha registrato i movimenti intorno alla cabina dove è stato ritrovato il corpo della 27enne pugliese. All’ipotesi suicidio infatti, la famiglia non crede, e di elementi veramente strani in questa storia ce ne sono moltissimi. Gessica è stata ritrovata in reggiseno e slip e con una corda al collo, l’allarme l’ha dato la compagna di cabina intorno alle 5, ma ai genitori risulta che l’allarme medico sia scattato già prima delle 4.30. Il corpo di Gessica è stato scaricato a Portorico, e lì è stata fatta una prima autopsia. La salma è stata rimandata in Italia imbalsamata e con gli organi vitali in un sacchetto, inoltre mancavano gli organi del collo, necessari per appurare l’ipotesi che la ragazza si sia effettivamente impiccata. Gessica a bordo frequentava un ragazza, la cognata ha mostrato all’inviata di Chi l’ha visto? la chat con i messaggi che si scambiavano. Una sera, lei fece riferimento ai lividi che lui gli aveva fatto, dicendo anche "l’alcol ti rende aggressivo". Il ragazzo, raggiunto telefonicamente dice di non ricordare, di aver cancellato le chat e soprattutto dice di avere un alibi per la notte in cui è morta Gessica: è rimasto con un’altra ragazza fino alle 7 del mattino. L’altra ragazza però, ha detto di essersene andata dalla sua cabina molto ma molto prima durante la notte. La seconda autopsia fatta in Italia, ha rivelato sul corpo della ragazza molti lividi e segni di occultamento, che per gli inquirenti potrebbero essere il segno di "un gioco finito male". Tanti misteri che potrebbero essere svelati grazie ai video che hanno registrato i movimenti intorno alla cabina di Gessica la notte in cui la ragazza è morta.

