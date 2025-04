Ascolti tv ieri (9 aprile): Vanessa Incontrada vince il testa a testa con Enrico Brignano, ma a volare sono Sciarelli e Cazzullo Il debutto della fiction Tutto Quello Che Ho arriva al 16,4% di share, il film di Rai1 al 12,2%, cala Mara Fuori, bene Giordano: tutti i numeri e i dati Auditel

Sfide inedite nel mercoledì degli ascolti tv. Ieri mercoledì 2 aprile 2025, infatti, il film con Enrico Brignano Una commedia pericolosa in onda su Rai 1 si è ritrovato a battagliare in prima serata contro la nuova fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada Tutto quello che ho. Su Rai 2, invece, Mare Fuori ha è calato al 4,7% di share. Ottimi numeri per Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?, Aldo Cazzullo con Una giornata particolare e Mario Giordano e il suo Fuori dal Coro. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Una commedia pericolosa e Tutto quello che ho

Ieri mercoledì 9 aprile 2025 nella prima serata di Rai 1 è andato in onda il film Una commedia pericolosa con Enrico Brignano e Gabriella Pession, che si è fermato al 12,2% di share. Per la prima volta in chiaro, la pellicola ha radunato 2 milioni e 136mila spettatori. Su Canale 5, invece, ha fatto il suo esordio la nuova fiction Tutto quello che ho. La prima puntata della serie con Vanessa Incontrada ha debuttato con il 16,4% di share, raccogliendo 2 milioni e 765mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 Mare Fuori 5 è calato al 4,7% di share. La terza puntata della quinta stagione della serie di successo targata Rai Fiction è scesa sotto il milione e ha appassionato 835mila spettatori. Su Italia 1, invece, il film con Colin Firth e Taron Egerton Kingsman: The Secret Service ha conquistato 1 milione e 24mila spettatori, pari al 6,3% di share.

Vera e propria certezza del mercoledì sera e dell’intero palinsesto di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? arrivando a toccare il 10,4% di share grazie a più di un milione e mezzo (1 milione e 698mila) di spettatori sintonizzati. Serata da incorniciare anche per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare; la puntata di ieri dedicata a ‘Il grande romanzo della Bibbia’ ha raggiunto il 7% di share con 1 milione e 255milaspettatori. Fuori dal Coro di Mario Giordano, invece, ha fatto segnare 851mila spettatori, pari al 6,2% di share su Rete 4.

Su Tv8, infine, la partita di Champions League – PSG-Aston Villa ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 218mila spettatori, pari a uno share del 6,2%, mentre su Nove il film con Antonio Banderas La maschera di Zorro ha ottenuto l’1,7% di share con 269mila spettatori.

