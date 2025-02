Amici 24, le anticipazioni: 4 allievi 'spariscono', due verdetti e Lettieri furiosa coi prof Ecco cosa è successo nella puntata del 23 febbraio 2025: nuovi ingressi al serale, la classifica di canto e ballo, e gli ospiti da Sanremo

Amici 24, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, continua a coinvolgere milioni di telespettatori con la sua formula vincente, fatta di musica, ballo e sfide mozzafiato. La trasmissione, giunta alla sua ventiquattresima edizione, è ormai prossima al debutto del serale, e le emozioni sono alle stelle. Ogni settimana, i giovani talenti si esibiscono per conquistare il tanto ambito passaggio alla fase finale, che si preannuncia ricca di sorprese. Ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 23 febbraio 2025 fornite dal sito Superguidatv.it.

Le anticipazioni di Amici 24 (puntata del 23 febbraio 2025)

Nella puntata di oggi, 23 febbraio 2025, Maria De Filippi ha registrato un episodio emozionante, in cui i concorrenti di Amici hanno dovuto affrontare nuove sfide per conquistare un posto al serale. Due allievi hanno ottenuto la tanto desiderata maglia ora per il Serale, mentre altri hanno dovuto fare i conti con le decisioni dei professori, con esibizioni che hanno messo in luce tanto talento quanto tensione. Non hanno partecipato alla puntata 4 allievi: Dandy, SenzaCri, Daniele e Raffaella.

Non sono mancate le sorprese, con l’arrivo di nuovi allievi al serale e la consueta interazione con ospiti speciali. Come noto, nello scorse settimane il regolamento dello show è cambiato. Per accedere al serale non ci sono più sfide dirette, bensì chi chiude al primo posto nelle sfide generali ha l’occasione di esibirsi nuovamente per conquistare il pass per il serale, ma solo a patto di ottenere il ‘sì’ dei tre professori.

La classifica della gara di canto e di ballo

Di seguito la classifica dei cantanti:

Jacopo Sol TrigNO Vybes Deddè Chiamamifaro Luk3

La gara di canto, giudicata da Elisa, ha visto trionfare Jacopo Sol, che poi ha guadagnato un posto al serale dopo aver strappato il sì di Rudy Zerby, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, prof di categoria. TrigNO, nonostante una buona performance, non è riuscito a conquistare la maglia, mentre Luk3 ha visto la sua esibizione interrotta dalla decisione della giuria.

La classifica dei ballerini

Viste le assenze di Dandy, Daniele e Raffaella, mon è stata disputata una vera e propria gara di ballo durante questa puntata a causa delle assenze per infortuni e malattia, ma i ballerini già confermati per il serale si sono esibiti insieme agli ospiti. Francesco ha ballato con Elena d’Amario, Alessia con Mattia Zenzola, mentre Chiara e Asia si sono esibite da sole. Nella puntata di Amici in onda oggi, inoltre, vedremo anche il trionfo di Francesca, che riuscirà a conquistare una maglia per il Serale.

Amici, chi è già al serale

Alla luce delle maglie ore ottenute oggi da Francesca a Jacopo Sol, salgono a 8 gli allievi già qualificati alla fase Serale di Amici. Tre cantanti: Antonia, Nicolò e Jacopo Sol; cinque ballerini: Alessia, Francesco, Chiara, Asia e Francesca.

Amici anticipazioni oggi, liti e dinamiche

Come ogni puntata domenicale di Amici, anche oggi non mancheranno liti e scontri tra prof. Questo pomeriggio vedremo l’ennesimo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli riguardante Luk3. Stando all’opinione della prof, il cantante "è tutto l’anno che sussurra", mentre Zerbi si schiererà al fianco del ragazzo attaccando Anna, dicendo che lei – con la sua voce – ha rotto il timpano a tutti. Scintille anche tra i prof di canto, con Deborah Lettieri furiosa e decisa a difendere strenuamente Francesca contro Alessandra Celentano e di Emanuel Lo, che inizialmente non volevano dare l’ok al suo passaggio al serale.

Gli ospiti della puntata odierna di Amici di Maria De Filippi

Ospiti speciali della puntata sono stati alcuni degli ex allievi che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, tra cui Elodie, Irama, The Kolors, Gaia e Sarah Toscano. I ragazzi di Amici hanno avuto l’opportunità di esibirsi al fianco di questi talenti, con numerosi momenti di collaborazione che hanno entusiasmato il pubblico. Parteciperanno alla puntata anche Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli per presentare il film "Follemente", commedia diretta da Paolo Genovese uscita in sala giovedì scorso.

Quando va in onda e dove vedere il talent show di Canale 5

La puntata di Amici 24 del 23 febbraio 2025 andrà in onda alle 14.00 su Canale 5. Il programma è visibile anche in streaming su Mediaset Play per chi preferisce seguire la trasmissione online. Non perdere un nuovo episodio di questo talent show che continua a conquistare il cuore degli spettatori!

