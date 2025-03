Amici 24, caos sull’ultimo verdetto: Cuccarini furiosa con Pettinelli e un allievo va al Serale (con tristezza) Si è deciso finalmente tra gli ultimi allievi rimasti in bilico chi può andare al Serale e contendersi così l'ambita vittoria del talent di Maria De Filippi.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Il cerchio si è chiuso. Finalmente conosciamo tutti gli allievi di Amici 24 che accederanno alla fase finale del programma. Il Serale comincerà sabato 22 marzo 2025 su Canale 5 in prima serata. Ieri Deddè è stato eliminato.

Gli allievi che accedono al Serale di Amici 24

La puntata di ieri ha visto affidare la maglia dorata a Senza Crì e Dandy mentre Deddè, come detto, ha dovuto lasciare la trasmissione. "Fa niente. Spero di aver lasciato una parte di me nel cuore delle persone e di aver trasmesso qualcosa. Ci tengo a ringraziare Anna che ha lavorato con me in questi mesi", ha dichiarato il giovane artista di Anna Pettinelli. Sui social ha poi scritto: "È stato un viaggio bellissimo. Ho avuto il piacere di conoscere persone stupende, di aprirmi e di lasciare una parte del mio mondo nel cuore di tanti. La musica per me è vita, lo è sempre stato, non smetterò mai di sognare e di trasmettere ciò che sento. Grazie Amici, Maria, Anna e grazie a tutti i ragazzi che sono stati come una seconda famiglia per me in questi mesi". Si è poi passati a discutere su Luk3. Il cantante di Lorella Cuccarini non ha convinto, come sempre, Anna Pettinelli che ha detto di credere in lui soltanto perché stima la collega. C’è stato poi un diverbio tra le due insegnanti con Alessandra Celentano che si è inserita dando ragione alla Cuccarini. A questo punto però Maria De Filippi ha detto che la conduttrice radiofonica avrebbe dovuto dare il suo assenso e allora quest’ultima ha dichiarato: "Porta Luk3 al Serale e non discutiamone più". L’allievo è rimasto deluso, pur conquistando la maglia oro, perché ha sostenuto che avrebbe preferito cantare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli altri cantanti al Serale

Anche gli ultimi due allievi sono stati ammessi. Infatti prima è toccato a Trigno a cui i prof. hanno dato i tre "sì" e poi a Vybes e anche in questo caso nessuno si è opposto nel consegnare la maglia dorata, e quindi il pass per il Serale, al cantante. La squadra di Amici 24 per la fase serale del programma è quindi completa. Il cast dei cantanti è formato da Vybes, Trigno, Nicolò, Senza Crì, Luk3, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol. I ballerini sono invece Alessia, Daniele, Chiara, Asia, Raffaella, Francesca, Francesco e Dandy. Sono otto cantanti e nove ballerini per un totale di diciassette allievi che si batteranno per vincere questa edizione di Amici 24.

Potrebbe interessarti anche