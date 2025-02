Amici 24, anticipazioni: caos regolamento, Celentano stende Emanuel Lo, Lettieri perfida e due verdetti Le anticipazioni della puntata di oggi (9 febbraio): Antonia e Alessia volano al Serale, tra gli ospiti Veronica Peparini e Ilary Blasi.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Ritorna un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 24 in attesa della fase più attesa del talent show di Maria De Filippi. Sono già al Serale due allieve così come vediamo dalle anticipazioni della puntata di oggi, domenica 9 febbraio 2025, della scuola di canto e ballo più ambita d’Italia. Scopriamo tutte le sfide e le classifiche degli allievi dei prof. Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Amici 24, la puntata di oggi: anticipazioni e ospiti (9 febbraio 2025)

Partiamo subito con gli ospiti della puntata di questo nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Come giudice di canto ci sarà, per la prima volta ospite del talent, Ilary Blasi. La showgirl è tornata sulla bocca di tutti grazie al nuovo programma che partirà prossimamente su Canale 5 The Couple, un reality game in stile Grande Fratello. A giudicare invece il ballo un grande ritorno Veronica Peparini che per anni è stata nella scuola come prof. Ci sarà anche Thomas Signorelli nelle vesti di giudice della sfida di ballo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella puntata odierna verrà chiarito anche il cambio di regolamento annunciato improvvisamente nel corso di questa settimana. Da ora in poi per ricevere la maglia del Serale non basterà ricevere l’ok del proprio professore (come sempre accaduto nella storia del talent) ma sarà necessario ottenere il sì di tutti e tre i prof di categoria Una svolta radicale (voluta da Alessandra Celentano) che ha già creato il caos: Nicolò, che domenica scorsa (prima del nuovo regolamento) aveva ricevuto la maglia dorata da Anna Pettinelli, ha infatti deciso di restituirla per mettersi al livello degli altri componenti della classe.

Cosa succederà oggi ad Amici (spoiler)

Nella puntata in onda oggi accederanno alla fase Serale di Amici 24 Alessia per il ballo e Antonia per il canto: entrambe infatti hanno ottenuto 3 sì dai loro professori. Per Alessia il traguardo è stato a dir poco sofferto: inizialmente infatti Deborah Lettieri non l’ha promossa. Poi la ballerina è tornata a esibirsi convincendo la prof a spedirla alla fase finale. Come ogni puntata di Amici, non sono mancate frizioni e liti. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno discusso in modo aspro a causa di Nicolò, e successivamente anche per un giudizio non condiviso su Luk3. Inoltre c’è stata maretta anche tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, in disaccordo su Chiara. Stavolta però, cosa più unica che raia, è stata la Celentano a riscuotere i favori del pubblico in studio che nella diatriba si è schierato dalla parte della maestra.

Le sfide

Trigno ha sfidato Nicolò con i suo cavalli di battaglia come Maledetta Milano e A un passo da me. Il cantante di Asti che all’anagrafe si chiama Pietro Bagnadentro ha avuto la meglio così da rimanere nella scuola e giocarsi la possibilità di poter partecipare al Serale. Inoltre poi a sfidare Antonio è arrivata Lucia, il primo ha vinto e rimarrà anche lui nel talent. Inoltre è arrivato anche un nuovo innesto: nella squadra di Deborah Lettieri è entrata la ballerina di latinoamericano Raffaella. Chiara Bacci invece, arrivata prima nella classifica di ballo, non ha potuto strappare il pass per la fase finale del programma di Canale 5 perché Emanuel Lo le ha detto che non era ancora pronta. Nicolò si è esibito ben tre volte ma Rudy Zerbi gli ha sempre detto di no.

Ecco di seguito la classifica di canto:

Antonia Jacopo Luk3 Senza Cri Nicolò Chiamamifaro Mollenbeck e Vybes Deddè

Mentre la classifica di ballo è la seguente:

Chiara Asia Dandy Francesco Alessia Francesca Daniele non balla perché infortunato

Potrebbe interessarti anche