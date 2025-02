Ascolti tv ieri (16 febbraio): Mara Venier da record grazie a Sanremo, Maria De Filippi incassa un colpo durissimo Mina Settembre 3 chiude alla grande la settimana di Rai 1 vincendo col 25,3% di share, Tradimento ferma al 11,5%: tutti i numeri e i dati Auditel

Serena Rossi chiude alla grande la settimana di dominio di Rai 1 negli ascolti tv. Dopo il clamoroso successo di Sanremo 2025, infatti, ieri domenica 16 febbraio 2025 Mina Settembre 3 ha trionfato in un’altra prima serata con il 25,3% di share dell’ultima puntata. E a proposito del Festival di Carlo Conti, lo speciale di Domenica In di Mara Venier in diretta dal teatro Ariston ha registrato un vero e proprio boom. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mina Settembre 3 e Tradimento

Ieri domenica 16 febbraio 2025 – come anticipato – Mina Settembre 3 ha vinto un’altra prima serata, chiudendo con il 25,3% di share. Gli ultimi due episodi della terza stagione della fiction Rai con Serena Rossi hanno raccolto 4 milioni e 547mila spettatori su Rai 1, superando nettamente la concorrenza di Canale 5, dove Tradimento non è andata oltre l’11,5% di share. La dizi turca ha radunato 1 milione e 927mila spettatori.

Report di Sigfrido Ranucci ha registrato il 7,6% di share, conquistando 1 milione e 466mila spettatori su Rai 3. Ancora fermo al 4%, invece, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, che ha totalizzato un a.m. di 599mila spettatori su Rete 4.

Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto il 3,7% di share con 759mila spettatori (a seguire N.C.I.S. Origins ha raggiunto 709mila spettatori, pari ancora al 3,7% di share), mentre su Italia 1 Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni ha toccato il 9,1% di share grazie a 1 milione e 297mila spettatori sintonizzati.

Su La7 Il processo di Norimberga ha fatto segnare il 2 % di share (298mila spettatori), mentre su Tv8 Blacklight si è fermato all’1,1% di share con 205mila spettatori. Ottimo risultato su Nove, infine, per Fabio Fazio al timone di Che Tempo Che Fa, che ha raggiunto il 10,1% di share nella prima parte con 2 milioni e 18mila spettatori e l’8,5% di share nella seconda parte del "Tavolo" con 1 milione e 55mila spettatori.

Ascolti: i numeri di ieri: boom Mara Venier

L’effetto Sanremo non è finito dopo il successo di Olly nella finalissima del Festival di sabato, anzi. Ieri domenica 16 febbraio 2025 Domenica In – Speciale Sanremo di Mara Venier in diretta dal teatro Ariston ha toccato il 41,2% di share (5 milioni e 543mila spettatori) nella prima parte e il 44% (5 milioni e 323mila spettatori ) nella seconda parte su Rai 1. Numeri da record che hanno messo in difficoltà Amici di Maria De Filippi, sceso al 15,9% di share e 2 milioni e 178mila spettatori su Canale 5. Buon risultato anche per il DietroFestival nell’access prime time di Rai 1, che ha conquistato 5 milioni e 408mila spettatori, pari al 26,4% di share.

