Era tra le cantanti più apprezzate della decima edizione di Amici, Antonella Lafortezza. Poi l’uscita dalla Scuola, un percorso difficile e la decisone (drastica) di abbandonare il mondo della musica. L’ex allieva ha raccontato tutto questo, di recente, intervenendo via social dopo commenti poco lusinghieri nei suoi confronti. Anche se in quell’edizione la competizione l’aveva messa leggermente in ombra – ‘colpa’ dei fenomeni Annalisa, Virginia, Diana Del Bufalo e Giulia Pauselli – Lafortezza si era portata a casa gli apprezzamenti dell’allora prof. Luca Jurman. A cui ancora sente di dovere tanto, come ha spiegato con dovizia di particolari all’interno del suo intervento web. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.

Amici, l’ex allieva Antonella Lafortezza racconta il ritiro

Una stella che è esplosa nella Scuola di Amici, Antonella Lafortezza. Ma ha visto infrangersi il suo sogno, come capita a molti ex allievi dei talent, negli anni successivi all’exploit in tv. Di recente, la storia complessa di Antonella è tornata a galla, per merito della stessa cantante, che ha raccontato sui social la sua decisione di abbandonare definitivamente la musica. Non senza qualche frecciatina al veleno.

Tutto è partito da alcuni commenti crudeli all’indirizzo di Lafortezza, legati a video della cantante che ancora circolano sul web. "Rispondo a tutti quelli che scrivono ‘infatti poi è scomparsa… ha avuto un successone…ecc.’, ha esordito l’ex alunna del talent di Maria De Filippi. "Dopo l’eliminazione ho continuato a studiare con Luca Jurman (che continuerò a ringraziare sempre per tutto quello che ha fatto per me) ma sono rimasta così delusa e demoralizzata da tutto il ‘meccanismo’ che ho mollato definitivamente il canto".

E ancora: "Dopo anni di sacrifici, studio, sogni, ho mollato dopo l’ennesima delusione dalla quale non sono riuscita a rialzarmi e reagire. Vi chiedo quindi prima di scrivere determinate cose di pensare alla fragilità delle persone…nonostante siano passati tanti anni ci penso e ci sto ancora male per tutto quello che è successo".

Il messaggio ‘al miele’ di Antonella per il prof. Luca Jurman

A seguire, prima di concludere il suo intervento social, Antonella Lafortezza è tornata a parlare del ruolo fondamentale giocato da Luca Jurman. Che anche dopo gli insuccessi, ha avuto il merito di starle accanto, in ogni modo. "Luca mi è stato molto vicino e non mi ha abbandonata", ha ricordato la cantante, "la decisione di mollare è stata mia! Grazie a tutti quelli che ancora dopo tutti questi anni si ricordano di me e mi scrivono! Baci a tutti".

Insomma, il racconto di Antonella è dolceamaro, senza dubbio. Ma emerge anche un vissuto di umanità e resilienza, che chiama in causa un personaggio ‘controverso’ come Luca Jurman. Luca, come noto, negli ultimi tempi ha rifilato stoccate su stoccate al programma di Maria. A volte con giusta causa, altre secondo metodi rivedibili. Eppure in alcuni allievi, come è accaduto con Lafortezza, Jurman ha lasciato un bel ricordo. Segno che Amici, anche per lui, non è stata poi un’esperienza così negativa come potrebbe sembrare oggi.

