Angelo Madonia, cosa fa oggi dopo l’addio a Ballando con le Stelle: il nuovo lavoro e i patimenti per Sonia Bruganelli Il ballerino, che ha abbandonato in maniera traumatica il dance show di Milly Carlucci, si è reinventato tra insegnamenti e un programma tutto suo sulla danza. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Angelo Madonia continua per la sua strada, dopo l’addio traumatico a Ballando con le Stelle di qualche mese fa. Il ballerino, compagno di Sonia Bruganelli da tempo, si è reinventato continuando a insegnare danza e lanciano un podcast tutto suo, Passi di Vita, tra l’altro prodotto dalla stessa Bruganelli. Nel frattempo, si vocifera di un riavvicinamento tra la produttrice e l’ex marito Paolo Bonolis (ma solo per questioni lavorative). Cosa che potrebbe aver lasciato l’amaro in bocca a Madonia, nonostante il ballerino abbia evitato dichiarazioni divisive a riguardo. Scopriamo tutti i particolari qui sotto.

Angelo Madonia, cosa fa ora dopo l’addio a Ballando con le Stelle

C’è chi parla per lui di un approdo ad Amici, nella prossima stagione del talent, come insegnante di danza. Ma anche se ad Angelo Madonia non dispiacerebbe, per ora la nuova realtà del ballerino comprende ‘solo’ insegnamenti in varie accademie d’Italia, compresa la Peparini Academy, accademia di arti sceniche fondata a Roma da Giuliano Peparini. Poi c’è il capitolo podcast, un nuovo spazio che Angelo ha lanciato con il nome evocativo di "Passi di Vita". Si parla soprattutto di danza, e di temi correlati, e va detto che il programma sta avendo un ottimo riscontro in termini di pubblico.

Merito anche, è chiaro, dell’esperienza di Sonia Bruganelli, che con la sua Sdl.tv sta producendo magistralmente il podcast di Madonia. Quanto alla relazione sentimentale tra i due, tutto sembra procedere a gonfie vele. A parte un piccolo dettaglio che potrebbe avere indispettito il danzatore ex Ballando.

Il riavvicinamento tra Bruganelli e Bonolis

Secondo quanto riportato di recente da Alberto Dandolo, nella rubrica "I buoni, i belli, i cattivi" del settimanale Oggi, Sonia Bruganelli e l’ex Paolo Bonolis si sarebbero parecchio riavvicinati di recente. Soprattutto da quando il conduttore ha interrotto i rapporti con il suo storico agente Lucio Presta. Da allora, sarebbe Sonia a consigliare Bonolis in fatto di scelte lavorative. E se aggiungiamo che i due hanno continuato a vivere vicini (anche per non pesare sui figli) si capisce come il quadro potrebbe disturbare il compagno attuale di Sonia, Angelo Madonia.

Insomma, secondo Dandolo "si sussurra che il ballerino non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo". Anche perché Bonolis, aggiunge l’esperto, "in realtà è ancora molto innamorato di lei e dentro di sé pare non abbia perso la speranza di un ritorno in coppia". Anche questa situazione complicata, insomma, fa parte della nuova realtà di Madonia. Tra podcast, insegnamenti, l’ipotesi Amici e un amore abbastanza solido (almeno fino a prova contraria).

