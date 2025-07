Sonia Bruganelli e Bonolis, riavvicinamento dopo il divorzio: "Madonia non fa i salti di gioia" Il legame tra i due ex coniugi è ancora molto forte, sia a livello professionale che personale, e il nuovo fidanzato sembrerebbe non fare “i salti di gioia”.

Sono passati circa due anni dall’annuncio della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Entrambi ci hanno sempre tenuto però a sottolineare la volontà di mantenere un legame affettivo e professionale, sia per il bene dei loro figli che per continuare a dare valore a tutto ciò che hanno condiviso in molti anni insieme. Detto questo, Sonia e Paolo ultimamente appaiono sempre più vicini e, secondo le ultime indiscrezioni, il loro legame non farebbe fare proprio "i salti di gioia" al nuovo fidanzato di Sonia, il ballerino Angelo Madonia: scopriamo di più.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sempre più vicini

"Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio", aveva detto proprio Sonia Bruganelli in un’intervista di qualche mese fa. Promessa mantenuta dato che i due ex coniugi sembrerebbero essere, ad oggi, più vicini e uniti che mai, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi tra le pagine del settimanale Oggi, Paolo e Sonia si sarebbero avvicinati ancor di più da quando il conduttore ha lasciato la scuderia del noto e storico agente Lucio Presta.

La presenza di Sonia nella vita lavorativa di Bonolis sarebbe diventata, infatti, sempre più centrale con decisioni che tenderebbero a passare sempre al vaglio dell’ex moglie. Allo stesso tempo, ricordiamo anche che i due ex coniugi continuano a vivere in case diverse ma l’uno accanto all’altra, e che anche questa vicinanza fisica contribuisce alla possibilità di condividere ancora molti momenti insieme anche dal punto di vista più privato e personale.

Bonolis e Bruganelli vicini, la reazione di Angelo Madonia

In questo nuovo equilibrio familiare c’è però anche un’altra figura che negli ultimi anni è diventata particolarmente importante per Sonia, ovvero quella del fidanzato Angelo Madonia. Se fino a poco tempo fa il ballerino affermava di provare enorme rispetto per Bonolis e per il loro passato, senza risentire della presenza di un ex marito abbastanza ingombrante, ad oggi le cose potrebbero essere un po’ cambiate.

Accanto al riavvicinamento tra Paolo e Sonia, il giornalista Dandolo ha aggiunto infatti anche qualche indiscrezione sulla reazione di Angelo Madonia al forte legame tra la sua compagnia e l’ex marito. "Si sussurra che il ballerino non faccia i salti di gioia per questo legame così esclusivo", riporta il settimanale Oggi. Sarà davvero così? L’affetto che ancora lega la Bruganelli e Bonolis creerà problemi alla nuova coppia? Chi vivrà, vedrà.

