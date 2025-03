Sonia Bruganelli pazza d’amore per Madonia: il gesto che spazza via le voci di crisi La produttrice tv e il ballerino sono stati paparazzati all'uscita di un locale. Tra loro tanta chimica e un 'segno' importante che sgonfia tutti i pettegolezzi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Niente crisi tra Sonia Bruganelli e il suo compagno Angelo Madonia. Tirava aria di tempesta, negli ultimi giorni, ma a quanto pare non c’è nulla da temere. Lo conferma una ‘paparazzata’ diffusa da un noto settimanale, che mostra i due innamorati allontanarsi da un locale, a Roma, dopo una cena romantica a lume di candela. Tra Sonia e Angelo sarebbe scattato un momento super-appassionato, come testimoniano le foto pubblicate dal magazine. E anche le dichiarazioni della produttrice, ex moglie di Paolo Bonolis, non lascerebbero spazio a molti dubbi. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.

Sonia Bruganelli, il gesto scaccia-crisi con Angelo Madonia

Continua la love story più discussa dell’ultimo Ballando con le Stelle. Dopo gli attriti durante il programma – più per il ballerino, che era finito nell’occhio del ciclone e poi ‘cacciato’ senza troppe cerimonie – Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, ormai insieme da oltre un anno, non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi. A raccontarlo sono alcune foto ‘rubate’ comparse di recente sul settimanale Nuovo, che mostrano quanta chimica si sia (ancora) tra i due innamorati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, Sonia e Angelo sono stati fotografati all’uscita di un locale romano, dopo la classica cenetta a lume di candela. Li vediamo sorridenti, davanti all’obiettivo dei fotografi, e poi li osserviamo prendersi per mano per andare verso la macchina di lui. Una volta arrivati, la Bruganelli e Madonia si concedono un super-bacio appassionato in bella vista. Come a dire: "Noi non abbiamo nulla da nascondere. E tutto procede per il meglio".

Le parole (dolci) di Sonia per Angelo Madonia

E in effetti Sonia Bruganelli lo ha ribadito chiaramente. "Angelo si è preso tutto il ‘pacchetto’", ha detto l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, "per farlo devi essere intelligente. E consapevole dell’enorme importanza e affetto che provo per il mio ex marito". E ancora, l’ex di Bonolis ha proseguito senza dubbio alcuno: "Io mi reputo doppiamente fortunata perché ho una persona accanto a me che mi comprende e che mi vuole bene. E anch’io gliene voglio. È riduttivo parlare di lui come di un fidanzato. È un compagno di vita".

L’amore tra il ballerino e la produttrice tv, quindi, procede senza grandi intoppi. Pazienza se le malelingue speravano in una rottura. O in qualche attrito dell’ultimo minuto, magari legato ai ‘postumi’ di Ballando. Pare che avremo da raccontarvi di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia ancora per un po’. Speriamo solo per svelarvi cose belle (o addirittura, bellissime).

Potrebbe interessarti anche