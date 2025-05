Cosa è successo in settimana ad Amici: dal cambio di programma della finale agli allievi in lacrime e i finalisti Dai daytime carichi di tensione agli ospiti del serale, passando per prove e sorprese: tutto quello che è successo nella settimana più intensa dell’edizione.

Questa settimana di Amici si è rivelata da subito molto dura per gli allievi rimasti. La situazione, giorno dopo giorno, si è però velocemente disciolta, ma le tensioni finali hanno sortito il loro effetto, scatenando un sacco di eventi e siparietti, culminati con la semifinale di questo sabato 10 maggio. Vediamo quindi cosa è successo.

Amici: una partenza con stop nei Daytime, tra lacrime e scontri

Settimana ad altissima tensione ad Amici, dove, a pochi giorni dalla finale, il clima tra i ragazzi e i professori si è fatto sempre più incandescente. Tutto è iniziato con un confronto molto duro tra Lorella Cuccarini e il suo allievo Luk3. Le parole della coach sono state nette, senza sconti: lo ha accusato di mancanza di impegno e determinazione, mettendo in dubbio il suo percorso e la sua voglia di farcela. La reazione di Luk3 è stata immediata: è scoppiato in lacrime, lasciandosi andare alla paura di non riuscire a dimostrare davvero chi è e quanto vale. Il giorno dopo, a catalizzare l’attenzione è stato Deddé, deluso per la sua posizione nella classifica dei cantanti. Dopo aver visto di essere stato piazzato penultimo, ha sbottato contro la sua coach Anna Pettinelli, rivendicando nemmeno troppo velatamente una certa ingiustizia. La Pettinelli ha reagito con durezza, non gliel’ha fatta passare liscia: lo ha accusato di arroganza e irriconoscenza. Mercoledì, il daytime non è andato in onda: la trasmissione ha lasciato spazio alla copertura del Conclave. ma la pausa è durata poco, perché già da giovedì le prove generali per la semifinale sono ripartite con un’intensità palpabile. I ragazzi si sono messi sotto senza tregua: balletti provati fino allo stremo e pezzi cantati e ricantati. Poi il venerdì ha regalato un altro momento emotivamente forte, con Antonia protagonista di un crollo emotivo. Dopo un rimprovero particolarmente severo da parte di Rudy Zerbi, che l’ha accusata di essere poco costante e priva della disciplina necessaria per questo mestiere, la cantante ha infatti ceduto. In lacrime, ha confessato di sentirsi fragile e piena di dubbi.

Amici 24: la semifinale con Annalisa, Geppi Cucciari e Fred De Palma

Tutto questo ha fatto da cornice alla semifinale andata in onda sabato sera, che ha segnato uno spartiacque importante. I ballerini Francesco, Alessia e Daniele hanno conquistato l’accesso diretto alla finale, dimostrando grande costanza e maturità artistica. Spazio anche per il guanto di sfida tra professori: tema della serata, "osare". Anna Pettinelli ha scelto di stupire con una performance acrobatica insieme a Elena D’Amario su un medley disco, mentre Lorella Cuccarini ha giocato la carta del duetto ironico con Cristiano Malgioglio. A spuntarla è stata la Pettinelli, premiata da Amadeus per la sua capacità di uscire dalla comfort zone.

Il serale ha offerto anche momenti di leggerezza e spettacolo, grazie a ospiti come Annalisa, che ha presentato il suo nuovo brano Maschio, e Fred De Palma con la sua Bali Lambada, già candidata a tormentone estivo. A sorprendere è stata Geppi Cucciari, con un monologo sul diritto di voto capace di mescolare ironia e riflessione.

