Amici, quanto guadagnano gli allievi della Scuola di Maria De Filippi I giovani protagonisti del talent ricevono una somma come rimborso spese, oltre alle entrare per i loro inediti e i vari premi finali.

Mentre sabato scorso (19 aprile 2025), la quinta puntata del Serale di Amici ha visto l’eliminazione della ballerina Francesca, e della cantante SenzaCri, gli altri allievi rimasti in gara continuano la loro corsa verso la vittoria di questa edizione, nella finale prevista per il prossimo 18 maggio. Antonia Nocca, Nicolò Filippucci, Jacopo Sol, TrigNo, Francesco Fasano, Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Daniele Doria, sono gli 8 concorrenti che dovranno ancora scontrarsi nelle puntate rimanenti. Tanta la curiosità del pubblico su di loro, sulla loro vita all’interno del talent nell’ormai famosa Casetta che li ospita, e in molti si chiedono perfino se percepiscano un compenso per la partecipazione al programma. In effetti, oltre alla tanta visibilità e alla grande opportunità di far conoscere il proprio talento al pubblico, stare lontani da casa ha un costo, che a quanto pare viene sostenuto dalla produzione del programma. Scopriamo di più.

Quanto guadagnano gli allievi di Amici: lo stipendio e le entrate extra

Stando a quanto si legge in vari siti internet e su quanto riportato da Dailynews, i giovanissimi protagonisti di Amici percepirebbero un guadagno di circa 500 euro a settimana. Una cifra che viene data ad ogni allievo come sorta di rimborso per affrontare le spese mentre sono lontani dalle loro famiglie e per poter compare i beni di prima necessita per vivere nelle Casetta. A questa cifra, però si aggiunge ovviamente un guadagno non monetario ma in termini di visibilità, data la possibilità di essere conosciuti dal grande pubblico. Inoltre, i brani inediti dei cantanti vengono lanciati sulle piattaforme come Spotify, dove ottengono alti ascolti e di conseguenza fonte di entrate extra rispetto alla sola partecipazione al talent show.

Infine, non va dimenticato che esistono anche dei premi a seconda delle categorie. Fino allo scorso anno, infatti, esisteva il premio Keep Dreaming offerto da Marlù, e dal valore di 7mila euro in gettoni d’oro; il premio speciale Amici Spirito Libero offerto da Oreo che ne valeva 30mila, quello per la comunicazione offerto da Tim, 40mila euro e il Premio della critica offerto da Tim di 50mila euro e assegnato dalla giuria dei giornalisti. Chi vince la categoria Canto o quella di Danza, inoltre intasca il premio di 50mila euro, mentre il vincitore assoluto di Amici si aggiudica i 150mila euro del montepremi più alto, ma sempre in gettoni d’oro, da cui va detratta quindi il 22% di Iva.

