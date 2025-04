Serale di Amici, i pronostici sul vincitore: ecco chi sono i favoriti Chi salirà sul podio di Amici in questa edizione? Scoprilo con noi.

Tanta la curiosità del pubblico sul possibile vincitore, o vincitrice di questa edizione di Amici 2025. Tra i concorrenti più quotati per la vittoria finale sul web si parla di Antonia Nocca e Jacopo Sol (per il canto) e Alessia Pecchia per la danza. Secondo le ultime indiscrezioni, i bookmaker considerano proprio Antonia come una delle favorite per il primo posto del podio, seguita da Nicolò, Jacopo Sol e Alessia Pecchia insieme a Francesco, descritto più volte come "A un passo dal professionismo". In lista, però, c’è anche TrigNO, con il suo stile inconfondibile e Senza Cri, outsider silenziosa ma che può contare su una fanbase fedele. Tuttavia, le dinamiche del programma possono cambiare rapidamente, gli allievi sono possibili di eliminazione fino alla fine, influenzando così le quote e le previsioni. Scopri nel video tutte le ultime news sul programma. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

