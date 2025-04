Amici 24, Luca Jurman ‘distrugge’ Nicolò e TrigNo: “Questo è Zelig, mai visto scelte così ridicolizzanti" L’ex vocal coach del talent show di Canale 5 si scaglia contro gli allievi della scuola di Maria De Filippi: “È una me**a, mai visto cadere così in basso”

Luca Jurman torna a scagliarsi contro Amici. L’ex professore del talent show di Maria De Filippi porta avanti ormai da anni una personale crociata contro il programma di Canale 5 e, dopo le critiche a Rudy Zerbi e Antonia al termine della quarta puntata del Serale, nel weekend ha rivolto nuove parole al veleno. Il motivo? Proprio come Cristiano Malgioglio in giuria, il vocal coach non è stato convinto dal duetto di Nicolò e TrigNo sulle note di Raffaella Carrà. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24 Serale: il duetto di Nicolò e TrigNo

Spronati anche e soprattutto dalle parole di Amadeus (che ha consigliato loro di continuare a lavorare insieme vista la loro "incredibile sintonia"), Nicolò e TrigNo sono tornati a esibirsi insieme nell’ultima puntata del Serale di Amici 24. Dopo lo show sulle note di "Notti magiche", gli allievi sono stati schierati da Anna Pettinelli nella seconda manche contro Antonia (che ha cantato "Senza fine" di Gino Paoli) dopo l’eliminazione di Francesca. I ragazzi hanno cantato un medley di alcuni successi di Raffaella Carrà ma, ancora una volta, non hanno convinto Cristiano Malgioglio, che ha accusato la loro insegnante di assegnare pezzi non adatti alla coppia. Il giudice di Amici, tuttavia, non è stato l’unico deluso da questa esibizione. Anche Luca Jurman, da casa, ha criticato ferocemente quanto visto in puntata. L’ex vocal coach di Amici avanti da anni una personale battaglia contro il programma di Canale 5 e, dopo avere criticato aspramente Rudy Zerbi e Antonia, nel corso di una diretta web ha reactato anche al duetto di Nicolò e TrigNo.

La reaction di Luca Jurman: le critiche al talent di Maria De Filippi

"Ma dai, ragazzi! È uno sketch, non può essere vero. No, ragazzi, dai… veramente" ha commentato delusissimo Luca Jurman di fronte all’esibizione di Nicolò e TrigNo sulle note di Raffaella Carrà ad Amici 24. "Questo è Zelig. Non stiamo facendo la reaction di Amici, ma Zelig travestito da Amici" si è sfogato Jurman, aggiungendo: "Che c***o state facendo? Siete pazzi e fuori come dei balconi. È una m***a. Andrebbe tirata via tutta sta roba. Non siamo alla sagra della salsiccia. Ditemi il senso". L’ex professore non ha usato neanche questa volta giri di parole nel criticare duramente il talent show di Maria De Filippi e il team della produzione: "Non ho mai visto cadere così in basso con scelte così ridicolizzanti, non ridicole perché anche questo è bello, ma fagli fare altro. Non siamo in discoteca a fare questa roba qui. Perché sti ragazzi si prestano a questa trashata di bassissimo livello?".

