Amici 24, TrigNo si ribella contro Malgioglio e i suoi commenti: "Che ca**o, divertiti!" Il cantante non ha digerito le parole del giudice del talent show di Maria De Filippi dopo il duetto con Nicolò: lo sfogo post puntata e cosa ha detto

Dopo aver rischiato l’eliminazione contro Luk3, TrigNo si è preso la sua rivincita ad Amici 24 ed è stato il migliore della serata della quarta puntata del Serale. Il giovane cantante si è esibito insieme a Nicolò e ha convinto tutti, o quasi. Cristiano Malgioglio, infatti, non si è lasciato andare e non si è fatto trasportare dalla sua performance sulle note delle "Notti magiche". Dopo la puntata, però, l’allievo non ha nascosto la sua delusione, dimostrando di non avere digerito le parole del giudice del talent show di Maria De Filippi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Amici 24 Serale: il commento di Cristiano Malgioglio su TrigNo

Nella quarta puntata del Serale di Amici 24 non sono mancati i colpi di scena. Tra gli highlights della serata c’è stata ovviamente l’eliminazione di Chiamamifaro (e la conseguente ‘crisi’ di Antonia), il ritorno di Sangiovanni, ma anche il trionfo di TrigNo in duetto con Nicolò. La sua esibizione sulle note di "Un’estate italiana" (nota colloquialmente anche come "Notti magiche") è stata travolgente e soprattutto coinvolgente, portando quasi una ventata di euforia dopo il difficile periodo di TrigNo, che soltanto settimana scorsa lottava per non abbandonare la scuola di Maria De Filippi contro Luk3. La performance ha convinto quasi tutti (Amadeus in primis, che ha consigliato ai due di lavorare a un inedito insieme), ma non Cristiano Malgioglio, che si è lasciato incantare dall’entusiasmo generale: "Per quanto riguarda TrigNo e per quanto riguarda Nicolò. Avete due belle voci ma mi avete reso triste". Il suo commento, tuttavia, non è affatto andato giù a TrigNo.

Lo sfogo di TrigNo: le sue parole contro Malgioglio

Nel daytime di ieri lunedì 14 aprile 2025 ad Amici 24 si è ovviamente tornati a parlare di quanto successo nel quarto appuntamento del Serale. Rientrati in casetta, i ragazzi della scuola di Maria De Filippi hanno commentato la puntata, vinta da Nicolò e TrigNo. Quest’ultimo, ovviamente, non ha gradito l’unica voce fuori dal coro della giuria e non ha preso bene le parole di Cristiano Malgioglio. "Mi ha fatto un po’ ca**re il commento di Malgioglio" ha spiegato seccato il cantante, il quale non ha digerito il mancato entusiasmo del giudice di Amici, che non si è lasciato trasportare dall’esibizione: "Che ca**o, si è divertito tutto lo studio, perché non ti diverti? Cioè… Ma c’era tutto lo studio in piedi! E dai Malgioglio, ma dai Cristiano…".

