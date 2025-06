Amici, Maria De Filippi sotto attacco, l’ex allievo si sfoga: “Il mio c**o non ha prezzo”. La polemica Tra i concorrenti della 23esima edizione del talent show, il rapper Malìa è tornato a fare parlare di sé con una canzone contro la conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Malìa torna a fare parlare di sé (e discutere) scagliandosi contro Maria De Filippi. Tra i concorrenti della 23esima edizione di Amici, l’ex allievo del talent show di Canale 5 si è scagliato ferocemente contro la conduttrice del programma. Nella sua nuova canzone "Acido1 (Maria)", infatti, il giovane cantante non usa troppi giri di parole e critica apertamente le dinamiche della trasmissione con toni tutt’altro che pacati. Scopriamo cosa dice e tutti i dettagli.

Amici, l’attacco dell’ex allievo a Maria De Filippi

Dopo quasi un anno di silenzio, Malìa è tornato a farsi sentire col dente più che avvelenato. I nuovi contenuti del rapper ex Amici (prese parte alla 23esima edizione, ma fu eliminato poco prima dell’inizio della fase serale), infatti, stanno facendo parecchio discutere nel mondo della musica e non solo. Il cantante – Mattia Gattoni all’anagrafe – si è infatti prima scagliato contro il sistema discografico italiano in un TikTok, poi ha pubblicato una nuova canzone intitolata "Acido1 (Maria)".

"Acido #1 (Maria), non si intende la nota conduttrice televisiva, ovviamente" ha anticipato Malìa presentando il suo brano, in tono chiaramente provocatorio. Nella sua nuova canzone, infatti, il giovane rapper critica apertamente Maria De Filippi parlando della sua esperienza ad Amici nel 2023, quando prese parte alla fase pomeridiana nella squadra di Rudy Zerbi (prima di essere eliminato alla 21esima settimana). "Penso a quando ci hanno scommesso… Sono entrato a un talent show e ne sono uscito diverso. Ho visto il prezzo del successo, lingue marroni in cerchio, Maria con lo strap-on, La gente urlava ‘Mettimelo dentro’" canta Malìa nel suo nuovo singolo senza troppi giri di parole, contestando le dinamiche del talent show di Canale 5 e una sorta di adulazione e nei confronti di Maria De Filippi, difendendosi: "Il mio c**o non ha un prezzo".

Malìa prosegue con altri attacchi frontali ("Fanc**o l’industria e in chi crede" e ancora: "Tremila stro**i inginocchiati in una gabbia di marmo") con il suo tipico tono a dir poco provocatorio, per poi concludere: "Sono solo un altro pezzo di plastica, carne al sole in discarica, lo scarto di una discografica".

Parole, insomma, tutt’altro che al miele nei confronti della discografia italiana e soprattutto di Amici di Maria De Filippi. In passato la conduttrice non ha fatto sconti e ha sempre ‘risposto’ agli attacchi al suo show. Basti pensare a Valerio Scanu, che fu querelato per un post contro il programma, o anche a Martina Stavolo, nei confronti della quale Mediaset minacciò la querela per una canzone sulla trasmissione presentata a Sanremo nel 2010.

