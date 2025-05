Amici 24, Nicolò Filippucci: “Ho una cotta segreta per un’allieva”, la rivelazione (tenera) del cantante Durante un’intervista radiofonica su RDS Next, nello spazio Webboh Time, il cantante ha confessato di aver avuto un interesse verso una ragazza della scuola.

Tempo di confessioni per il cantante Nicolò Filippucci, grande rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Intervistato a RDS Next, nello spazio Webboh Time, il cantante ha parlato della grande polemica nata a seguito della sua eliminazione in semifinale e degli eventuali progetti futuri con TrigNO, per poi lasciarsi andare anche a un’inaspettata rivelazione. Nicolò ha infatti confessato di aver avuto un interesse per una ragazza all’interno della scuola: scopriamo di più.

Amici, Nicolò Filippucci: "La mia cotta segreta per un’allieva"

Amici 24 è giunto al termine e possiamo ufficialmente dire che ciò che è stato è stato. E forse è proprio per questo che anche Nicolò Filippucci si è sentito più libero di rivelare la cotta segreta nata proprio all’interno della scuola. Nel corso dell’intervista in diretta radiofonica, Nicolò Filippucci ha infatti lasciato intendere di aver avuto un grande interesse per qualcuno all’interno di Amici. Dopo un primo momento di imbarazzo ed esitazione, Nicolò ha infatti rivelato: "Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta, dai, ma non ti dirò il nome però".

La frase del cantante ha subito scatenato i tanti fan del web che hanno iniziato a fare le ipotesi più disparate sulla ragazza che potrebbe aver rubato il cuore del talentuoso e affascinante Nicolò. Il cantante, dal canto suo, ha però voluto mantenere il massimo riserbo sulla questione senza fare alcun nome o confermare quelli ipotizzati dai fan. Non sappiamo se con il tempo il nome della ragazza in questione uscirà allo scoperto, ma poco importa dato che Nicolò ha comunque preferito non esporsi all’interno del programma e concentrarsi sulla sua musica e sulla carriera futura.

Nicolò Filippucci a Silvia Toffanin: "Nella vita ho avuto poche relazioni"

E di amore e relazioni si era parlato anche nel corso dell’intervista di Nicolò a Verissimo, da Silvia Toffanin. In quell’occasione il cantante aveva infatti rivelato: "L’amore? Sono l’unico a non essersi fidanzato nella scuola, ma in realtà anche nella vita ho avuto poche relazioni. Non so bene il motivo, forse perché non era ciò che cercavo nel programma. Per me è qualcosa di importante, e forse non mi sono mai innamorato davvero".

Al di là della cotta vissuta negli ultimi mesi, pare proprio che il vero amore per Nicolò debba ancora arrivare e, se è vero che le cose più belle sono quelle che si fanno attendere di più, la prossima storia d’amore del cantante non potrà che essere un vero e proprio sogno. Nel frattempo, sarà sicuramente la sua musica a dargli tutte le soddisfazioni che merita.

