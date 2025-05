Amici 24, Nicolò commenta il fortissimo legame con Trigno: "Sono contento della sua vittoria, lui è mio padre!" Il cantante è stato intervistato in radio e ha rilasciato dichiarazioni sulla sua eliminazione dal talent e sul suo amico e collega Pietro Bagnadentro.

A pochi giorni dalla finale di Amici 24 che ha decretato Daniele Doria come vincitore generale e Trigno nella categoria canto Nicolò è andato in diretta in radio a RDS per commentare la sua eliminazione e l’affetto ricevuto dai fan. Non solo: il cantante ha speso bellissime parole sul suo amico e collega Pietro Bagnadentro.

Nicolò commenta la sua uscita da Amici 24

Appena è uscito a un passo dalla finale i fan di Nicolò hanno commentato duramente chi ha preferito che andasse Antonia al rush conclusivo del talent show di Maria De Filippi e non lui. Appena ha preso il telefono il cantante si è detto sorpreso dell’ondata di affetto ricevuta dai suoi follower ma sulla sua uscita ha dichiarato: "Noi eravamo giudicati da persone che sono molto competenti. Il dispiacere ci sta e io l’ho avuto, perché ci tenevo tanto. Io però rispetto assolutamente il parere dei giurati, che tra l’altro sono persone che io stimo tanto. Quindi rispetto la decisione e non ho problemi a riguardo. Poi ora inizia la vita fuori, un altro percorso, un altro viaggio e farò la mia musica. Anzi, Amici è stato un percorso che mi ha dato tanto".

I commenti del cantante sull’amico Trigno

"La vittoria di Trigno? La vincita di mio papà! Sì lui è mio padre, sono molto contento", ha detto Nicolò a proposito del collega e amico con cui scherzavano insieme a Chiara, dicendo che lui era il figlio della coppia creatasi all’interno di Amici 24. Inoltre ha dichiarato che Trigno nei mesi della scuola di Maria De Filippi è cresciuto molto sia umanamente che artisticamente. Ritiene poi che il collega e amico sia maturato parecchio sotto vari punti di vista. Inoltre pensa sia molto bravo nel cantare e come autore. A proposito della fidanzata di Pietro ha dichiarato: "Il rapporto suo con Chiara? Chiara è mia madre, Trigno è mio papà. Ho un bellissimo rapporto con Chiara, noi giocavamo anche sul meme che loro erano mamma e papà e la famiglia felice. Veramente rapporto bello con lei e con lui. Sono due bellissime persone". Nicolò Filippucci potrebbe seguire il consiglio dato da Amadeus durante un serale di Amici, ovvero fare un duetto proprio con Trigno. Il giudice infatti aveva dichiarato: "Dovete fare un album di duetti o almeno una collaborazione. Separati siete bravissimi, ma insieme create qualcosa di magico. Siete fortissimi quando cantate in coppia e fareste sicuramente qualcosa di potente".

