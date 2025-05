Geppi Cucciari parla di Referendum ad “Amici” e viene travolta dagli insulti sui social Geppi Cucciari ha sottolineato l'importanza della democrazia e del voto del referendum, sui social sono arrivati commenti pieni di insulti.

Durante la semifinale del celebre talent show Amici, andata in onda sabato sera su Canale 5, Geppi Cucciari ha voluto dedicare il suo monologo al tema della democrazia e della partecipazione, lanciando un chiaro invito ai giovani a non disinteressarsi del Referendum promosso dalla CGIL per l’8 e 9 giugno. Un appello al voto, mascherato da riflessione ironica, che ha però scatenato una reazione violenta da parte di alcuni utenti sui social.

Tra i commenti più offensivi comparsi su X (ex Twitter), quello di un utente noto come "Il Fausto", che ha definito Cucciari "comica fallita, serva della sinistra", aggiungendo anche epiteti volgari come "grandissima m****" e "pupazzo a libro paga". Parole che dimostrano quanto sia ancora difficile in Italia prendere posizione politica, anche solo in modo implicito, senza attirarsi addosso attacchi personali e sessisti.

Geppi Cucciari insulti social, ma cosa ha detto nel monologo ad Amici?

Eppure il monologo di Cucciari non era una predica, né tantomeno una dichiarazione di voto. Con il suo stile pungente e leggero, la comica sarda aveva semplicemente voluto sottolineare quanto il diritto di esprimersi, anche tramite il voto, sia una conquista fondamentale. "Da quando c’è la democrazia – ha detto – noi donne possiamo finalmente votare, scegliere, schierarci come vogliamo. Destra, sinistra, centro… l’importante è esserci".

Ha paragonato la democrazia a un condominio: rumorosa, litigiosa, imperfetta, ma sempre meglio di un sistema in cui decide uno solo. Un riferimento ironico ma lucido alla situazione attuale: "Naturalmente parlo in generale – ha detto – non è certo che ci siano dei referendum imminenti di cui non parla nessuno… assolutamente!". Il riferimento al silenzio mediatico sul tema era evidente.

"Anche non votare è una scelta, ma è più una questione di principio – ha proseguito Cucciari –. Se ce ne freghiamo sempre, prima o poi qualcuno deciderà per noi. Su tutto: le cose piccole, le cose medie, e anche quelle grandi". E ancora: "Sui social abbiamo tutti le idee chiarissime: sulla termodinamica, le riforme istituzionali, e su come si veste Elodie. Poi però ci asteniamo quando si tratta di cose importanti".

Nel finale, aveva voluto lanciare un appello accorato al pubblico giovane: "Siete il nostro futuro. Curerete i nostri mali, ci farete la dichiarazione dei redditi… magari qualcuno ci entrerà anche in casa a rubare! E allora, dite la vostra, senza paura. Anche solo per affermare che potete farlo, che ne avete diritto. In un mondo di conoscenti e di impiegati della democrazia: siate folli, siate Amici".

Un monologo applaudito da Maria e dallo stadio, meno dai social dove si è scatenata al shitstorm. Vedremo se nella finale di domenica prossima citerà quanto accaduto.

