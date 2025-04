Geppi Cucciari e Mahmood cantano 'Spunta la Luna dal monte' a Splendida Cornice: il duetto (virale) chiude la stagione Geppi Cucciari e Mahmood si sono ritrovati nell'ultima puntata di Splendida Cornice, con un duetto che chiude la stagione. Un monologo dedicato alla Sardegna

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Una stagione positiva e super seguita non poteva concludersi se non in modo speciale, anzi particolare, oseremo dire. Ieri sera, giovedì 10 aprile 2025, è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Splendida Cornice, il people show di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, la quale ha chiuso la stagione con un duetto con Mahmood. Sì, avete capito bene! I due si sono ritrovati a poche settimane dalla serata di Sanremo 2025, dove insieme hanno co-condotto al fianco del direttore artistico, Carlo Conti. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora proseguite la lettura di questo articolo.

Geppi Cucciari e Mahmood, il duetto speciale a Splendida Cornice

Giovedì 10 aprile 2025, è andata in onda l’ultima puntata di Splendida Cornice, programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari, la quale si è cimentata in un duetto con Mahmood. Il duetto tra i due ha evidenziato le radici sarde che li lega. La conduttrice lo ha fatto con le parole, mentre il cantante con la sua musica. È stata l’irriverente Cucciari a iniziare, raccontando la condizione di chi nasce su un’isola: "Se vieni da un’isola, come noi, spostarsi in un’altra regione è sempre un viaggio, un volo, o un traghetto sovraffollato che parte tardi la sera, molto tardi, e molto lentamente". Poi è stato il turno di Mahmood, che ha cantato Spunta la Luna dal Monte, uno dei più celebri brani che mescolano italiano e sardo, portato a Sanremo dai Tazenda con Pierangelo Berti.

Durante un’esibizione, Cucciari ha ricordato Maria Lai e la sua celebre opera Legarsi alla montagna, realizzata nel 1981. L’opera, che coinvolse tutta la comunità di Ulassai, unì le case del paese e il monte Gedili con un nastro celeste lungo 27 km, ispirato a una leggenda locale. La leggenda racconta di una bambina sopravvissuta a un crollo nel 1861, che aveva in mano un nastro azzurro. L’opera simboleggiava i legami tra le persone, con il nastro che rappresentava diverse forme di relazione: teso dove non c’era amicizia, annodato dove c’era, e con un fiocco dove c’era amore.

Splendida Cornice, una stagione di successo

Splendida Cornice ha consolidato il suo successo anche grazie alla conduzione di Geppi Cucciari, il cui stile unico e naturale riesce a coinvolgere sia gli ospiti che il pubblico. L’ultima puntata stagionale di ieri, giovedì 10 aprile 2025, ha dimostrato l’efficacia di questo approccio, offrendo una serata di qualità che ha intrattenuto e fatto riflettere. Il programma continua a essere uno degli appuntamenti più apprezzati di Rai 3, grazie alla sua capacità di innovarsi di volta in volta.

