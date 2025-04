Amici 24 Serale, pagelle: Celentano-Lo che noia (5), Daniele finalmente si scatena (8), Malgioglio lo ha fatto di nuovo (4) Promossi e bocciati della sesta puntata del talent guidato di Maria De Filippi che si chiude con un colpo di scena discutibile: i nostri top e flop di sabato 26 aprile

Sesto appuntamento con il serale di Amici 24 sabato 26 aprile 2025 che, dopo una lunga puntata di esibizioni, sfide e guanti finisce con un clamoroso colpo di scena.

La serata inizia con una storica novità: per la prima volta, due squadre infatti, sono costrette a fondersi per mancanza di allievi per continuare il talent. A inizio della sesta puntata del talent di Maria De Filippi dunque, i team guidati da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Anna Pettinelli e Deborah Lettieri sono diventati un’unica squadra, pronta a sfidare lo strapotere della compagine Zerbi-Celentano. A giudicare le sfide, come sempre, il trio di giudici composti da Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.

La prima manche tra le due squadre in gara finisce con la vittoria degli Zerbi-Cele e Nicolò che, piuttosto a sorpresa, finisce al ballottaggio. Nella seconda manche invece, a trionfare è la nuova squadra e a rischio eliminazione finisce Chiara. Terzo nome a finire al ballottaggio dopo le ultime sfide è quello di Trigno. Nella sfida finale a salvarsi subito è Nicolò, mentre a vedersela l’uno contro l’altra sono Trigno e Chiara i due "fidanzati" della Casetta. Dopo le loro due ultime esibizioni però, arriva il colpo di scena: Cristiano Malgioglio annuncia che lui non voterà. Poiché Elena D’Amario e Amadeus hanno espresso voti diversi, la pronuncia del terzo giudice diventa fondamentale, ma avverrà solo la prossima settimana, con grande sollievo dei due ragazzi, già sciolti in un mare di lacrime al pensiero di doversi separare.

Scopriamo, secondo noi, le cose migliori e quelle meno riuscite della serata con le pagelle della puntata di sabato 26 aprile 2025 di Amici 24.

Amici 24 Serale, le pagelle di sabato 26 aprile

Daniele scatenato, voto: 8. Finalmente la maestra Alessandra Celentano si decide a far ballare di più Daniele Doria e a fine serata, non se ne pente affatto, anzi. Il giovanissimo ballerino, finalmente può far vedere di che pasta è fatto. Balla per ben tre volte e in tutte e tre le occasioni incanta pubblico e giudici. Veramente bella la prima coreografia, che infatti gli fa battere un pezzo da 90 come Nicolò, ma anche nel resto della serata, compreso un guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo sull’annoso problema dell’interpretazione, se la cava bene, di più, magnificamente. Anche alla luce di questa puntata non capiamo perché la maestra Celentano abbia finora messo poco in luce il suo talento e speriamo che da questa sera, Daniele trovi il tempo e lo spazio che si merita per poter far vedere cosa effettivamente è in grado di fare.

Antonia sempre più convinta e brava, voto: 7. Tra i ragazzi che più ci sono piaciuti in questa puntata di sabato 26 aprile 2025 di Amici 24, c’è sicuramente Antonia, che questa sera canta più volte e quindi ha la possibilità di mettere più in mostra il suo timbro, la sua tecnica, la capacità interpretativa. E’ davvero la favorita nella gara di canto quest’anno. Ed è facile pronosticarla già in finale.

Il botta e risposta Celentano-Emanuel Lo, voto: 5. Che noia, che barba, che noia. Con Deborah Lettieri fuori dai giochi, e completamente sparita nella prima puntata senza alunni, le performance di danza diventano un terreno delicato per il rapporto già turbolento, tra la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Questa sera si accapigliano per il modo in cui Emanuel Lo scrive la lettera del guanto a Daniele. Celentano si scaglia su di lui come una furia perché la scelta del precedente guanto di sfida, secondo lei, non era iniquo come il collega sostiene e da qui a dare dell’incompetente a Lo il passo brevissimo, e scatena una polemica che anche Lo non ha intenzione di far cadere. In tutto teatrino i ragazzi attendono di potersi esibire.

Malgioglio lo ha fatto di nuovo, voto: 4. Il colpo di scena finale di questa sesta puntata del serale di Amici 24 ce lo regala Cristiano Malgioglio. Sebbene, per colpo di scena, in genere si intende un’azione sorprendente e inaspettata. Lui invece, ci rifa’. Il suo astenersi dal voto davanti a un ballottaggio più complesso dei precedenti, come è normale che sia man mano che ci si avvicina alla finale, non è ne sorprendente né inedito, quanto piuttosto trattasi di un dejavù. Ricordiamo bene infatti, che la cosa era già successa l’anno scorso e non ci era affatto piaciuta come non ci piace stasera. Scherzando, dando l’annuncio che non voterà su chi, tra Chiara e Trigno merita l’eliminazione, dice a Maria De Filippi "se vuoi licenziami". Noi pensiamo che un giudice che non giudica non fa il suo lavoro in effetti. Come detto è normale che le cose diventino più complicate man mano che si va avanti, ma il suo ruolo è unicamente quello di avere un’opinione sui ragazzi che poi lo spinga a prendere posizione attraverso un giudizio, un voto. Nessuno pensa che questo sia sempre, invariabilmente, facile, ma un giudice è pagato per questo.

