Amici 24, Alessia Pecchia si sbottona sul rapporto con Luk3 e rivela: "Mai stata così innamorata!" Dalla Casetta al futuro come professionista: la ballerina racconta il legame nato con Luk3 e le emozioni che si porta dietro dopo l'avventura nel talent.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Alessia Pecchia è pronta a tornare ad Amici, ma questa volta con un ruolo tutto nuovo. Dopo essere arrivata tra i cinque finalisti del serale di Amici 24, Maria De Filippi le ha proposto di entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti dalla prossima edizione. Una proposta che lei ha accettato con entusiasmo: "È un sogno che si realizza. La cosa bella non è solo fare della danza la mia vita, ma farlo in quel posto magico, che ormai è casa".

Amici 24: Alessia Pecchia e la storia con Luk3

Ma non è stato solo un percorso di crescita professionale. Nella Casetta, Alessia ha conosciuto anche Luk3, il cantante del team Cuccarini, con cui è nata una relazione importante. Una storia iniziata quasi per caso, che oggi la ballerina descrive così: "Con Luca penso di aver trovato una persona davvero speciale e credo di non essermi mai innamorata così".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I retroscena tra Alessia e Luk3 ad Amici

"Avevo notato Luca ai casting, fin dal primo momento c’è stata una sintonia. Lui scherzava e io stavo al gioco", ha raccontato Alessia a SuperGuidaTv. Quando sono entrati nella Casetta, la quotidianità ha fatto il resto. "Abbiamo iniziato a viverci. Cucinavamo insieme, parlavamo tanto, e pian piano ci siamo avvicinati. Col tempo questa cosa è cresciuta e ci ha portato dove siamo oggi". "È stato un punto fondamentale all’interno della casa, il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lui", ha continuato parlando del ruolo del ragazzo durante i mesi passati nella scuola. La loro è stata una conoscenza diversa dal solito, perché vissuta subito a stretto contatto: "Quello di Amici è un contesto particolare e la conoscenza avviene al contrario, partendo da una convivenza. Questo ti permette di conoscere pregi e difetti dell’altra persona".

I momenti difficili durante la competizione

Tra i momenti più duri c’è stata la gestione delle critiche: "La critica più difficile da accettare è stata quella sulla mia fisicità. Ho sempre avuto un rapporto particolare con il mio corpo, e quando sei in un contesto del genere sei anche molto più esposto. Anche se apparentemente sembro molto forte, non mi ha fatto troppo piacere leggere determinati commenti". E aggiunge: "Durante Amici il mio corpo è cambiato, ho perso diversi chili, ma ho capito che la cosa fondamentale è stare bene con se stessi".

Il futuro di Alessia con Luk3

Sul tema della differenza d’età con Luk3, ha spiegato che per lei non ha mai rappresentato un ostacolo. "L’importante è come ti senti con l’altra persona". Ora Alessia guarda avanti. La scuola che l’ha fatta crescere diventa il suo nuovo palcoscenico da professionista. E la storia con Luk3, nata tra una prova di ballo e una cena insieme in Casetta, continua anche fuori.

Potrebbe interessarti anche