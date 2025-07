Amici, Alessia Pecchia risponde a tono a chi la insulta per la differenza di età con Luk3: "Qualche consiglio in più" La presenza della ballerina all’orale di maturità del fidanzato ha acceso le critiche. Ma Alessia non resta in silenzio: la sua replica è forte e chiara.

Da quando la loro storia è diventata pubblica, Alessia Pecchia e Luk3 sono finiti spesso nel mirino dei social. E non tanto per quello che fanno, quanto per quello che rappresentano insieme: una coppia nata ad Amici 24, con una differenza d’età che continua a far discutere. Negli ultimi giorni, a far scattare nuovi commenti è stata la presenza di Alessia al colloquio di maturità del cantante. Un gesto semplice, affettuoso, che però in molti non hanno visto di buon occhio.

L’esame di maturità di Luk3 e la pioggia di critiche su Alessia Pecchia

Luk3 ha da poco concluso la maturità, condividendo sui social la gioia per il traguardo raggiunto. Accanto a lui, anche in quel momento, c’era Alessia. Fin qui nulla di strano. Ma online, alcuni utenti hanno colto la palla al balzo per rispolverare battute e sarcasmi: "Pensate avere 25 anni e stare con uno che fa la maturità e non perché ha perso anni…" è solo uno dei commenti circolati su X. Un modo per sottolineare, ancora una volta, quei sette anni di differenza che sembrano pesare più agli altri che ai diretti interessati. Qualcun altro ha scritto: "Ma lei che la maturità l’ha fatto cinque anni fa, come si sente al pensiero di assistere adesso a quella del suo ragazzo, quando lei dovrebbe aver finito anche l’università?".

Amici: la risposta matura di Alessia Pecchia agli hater

Di fronte al solito chiacchiericcio, Alessia ha scelto di non alimentare polemiche, ma neanche di restare in silenzio. E mantenendo i suoi soliti toni conciliatori, ha risposto in modo diretto al primo commento che abbiamo letto con parole semplici e in grado di far andare in retromarcia anche l’hater più ostinato: "Bellissimo, oltre a vivere con amore il suo traguardo ho potuto dargli anche qualche consiglio in più". Nessuna giustificazione, ma solo la voglia di mostrare quanto il loro rapporto sia genuino e inossidabile sotto l’erosione delle critiche online.

Amici 24: una coppia che va avanti per la sua strada

Non è la prima volta che la loro storia viene messa in discussione. Eppure, Alessia e Luk3 continuano per la loro strada, senza cercare consensi. Lui ha dichiarato più volte di non dare peso a ciò che legge online, convinto che il loro legame parli da sé. Lei, ospite da Lorella Cuccarini nel format Dimmi di te, ha raccontato quanto Luca abbia contato nel suo percorso, sia dentro che fuori la Casetta: "Credo di non essere mai stata così tanto innamorata. Mi ha fatto tornare piccola. Sto vivendo un amore adolescenziale come non lo avevo mai vissuto".

Dietro le quinte del loro rapporto

A chi osserva da fuori, la relazione può sembrare insolita. Ma chi ha seguito il loro percorso sa quanto sia cresciuto con naturalezza, giorno dopo giorno. Alessia stessa ha raccontato che all’inizio aveva qualche dubbio, proprio per la giovane età di Luca. Ma poi la quotidianità e il tempo condiviso l’hanno portata a vivere qualcosa di nuovo, che le ha ribaltato le priorità.

