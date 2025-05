Amici 24, gli eliminati stangano Trigno e Francesco. La loro reazione dopo il ‘tradimento’ Nella puntata di oggi, martedì 6 maggio, c'è stata la votazione degli ex allievi su chi secondo loro non dovrebbe arrivare in finale: la reazione dei più votati.

Nel daytime odierno di Amici 24 Maria De Filippi ha chiesto agli ex concorrenti del talent di votare chi non meriterebbe di andare in finale secondo loro. Tra i cantanti più votati c’è stato Trigno mentre tra i ballerini Francesco. Ma andiamo con ordine.

La reazione di Trigno e Francesco al voto degli ex concorrenti

Amici 24 è agli sgoccioli e infatti questa settimana ci sarà la semifinale e a breve anche la finalissima. Tra poco scopriremo chi tra i ragazzi rimasti in gara diventerà il vincitore di questa edizione del talent di Canale 5. In vista di queste battute finali Maria De Filippi ha chiesto agli ex allievi della scuola di votare chi tra i compagni rimasti non sarebbe meritevole di arrivare in finale a quattro. Il nome che ha riscosso più voti è stato quello di Trigno, che è stato menzionato più volte da Chiamamifaro, Luk3, Raffaella, Vybes ed Asia. Mentre il ballerino Francesco è stato votato da Chiamamifaro, Luk3, Francesca e Senza Cri. Quest’ultima inoltre ha menzionato anche Nicolò, di cui è stato fatto il nome anche da altri due ex allievi ovvero Chiara e Jacopo Sol. Come ballerino questi ultimi due hanno menzionato Daniele. Raffaella e Asia hanno scelto Alessia. Trigno è rimasto molto male per la votazione e soprattutto ha avuto da ridire sul voto di Vybes da cui non si aspettava un voto negativo. Inoltre ha detto che gli è venuta voglia di vincere nella sua categoria, mai come adesso sente questa esigenza che prima non avvertiva: "mai come adesso – ha spiegato – sto facendo questi ragionamenti. Non lo so se me lo merito o meno però mi è venuta voglia di vincere". Francesco ha detto di essersi meravigliato dal fatto che in precedenza alcuni lo avevano sostenuto e supportato mentre adesso gli stessi gli hanno voltato le spalle. "Mi dispiace un po’ perché alcune di queste persone erano le prime che mi hanno messo in finale e anzi hanno votato perché secondo loro potevo vincere il programma. Rimango quindi perplesso, è un po’ un contraddirsi".

Guanto di sfida tra Alessia e Francesco

Alessia ha letto la lettera inviata da Emanuel Lo del guanto di sfida tra lei e Francesco: "Secondo me ce la possiamo giocare bene" – ha detto -. Ma poi ha aggiunto che il prof. ha scritto praticamente che il ballerino è migliore della collega. "Questo è il suo pensiero", ha commentato Alessia con Francesco che le ha dato ragione.

