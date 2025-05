Amici 24, polemiche sulle scene ‘censurate’ e social furiosi. Anche Luca Jurman attacca: “Totalmente ingiusto” Alcuni tagli dell’ultima puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi non sono certo passati inosservati: le proteste degli appassionati

Amici 24 procede verso la semifinale (in programma il prossimo 10 maggio) tra le polemiche. Al termine dell’ultima puntata del Serale del talent show di Maria De Filippi, infatti, è scoppiato un vero e proprio caso sul web riguardo le ‘censure’ del programma. I recenti tagli della produzione del team Mediaset non sono certi passati inosservati tra gli appassionati, che hanno chiesto a gran voce di porre fine a questi "ritocchi". Anche Luca Jurman, "nemico" giurato di Amici, ne ha approfittato per unirsi alla protesta. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 24 e le scene tagliate: la polemica sui social

L’ultimo appuntamento del Serale di Amici 24 andato in onda lo scorso weekend è costato caro a Chiara e Jacopo Sol (eliminati dal talent show di Maria De FilippI), ma verrà ricordato anche e soprattutto per le polemiche scoppiate durante e dopo la messa in onda. Nel corso della puntata, infatti, non sono mancati momenti di confronto accesissimi; come fatto notare sui social, inoltre, alcune discussioni non sarebbero state mostrate per intero su Canale 5. Agli appassionati – come detto – non sono certo sfuggiti alcuni tagli ad hoc della produzione, che ha prontamente ‘censurato’ numerose scene. Alcuni dei presenti alle registrazioni sostengono sul web che non siano stati mostrati i commenti negativi (forse considerati troppo critici) di Rudy Zerbi nei confronti di Nicolò, una frase di Maria De Filippi su TrigNo e anche un intervento positivo di Cristiano Malgioglio su Antonia. Non è da escludere, ovviamente, che alcune scene possano essere state tagliate per una questione di scaletta e di tempi della messa in onda, ma in tantissimi sui social continuano a chiedere che le puntate del Serale non vengano ‘ritoccate’ più dalla produzione.

Luca Jurman contro Amici: "Prima o poi i conti tornano"

Luca Jurman – come anticipato – si è unito alla protesta del popolo di Amici. Il vocal coach ed ex professore del talent show di Maria De Filippi porta avanti ormai da anni una sorta di crociata contro il programma (soltanto poco più di una settimana fa si era scagliato contro TrigNo e Nicolò) e ne ha approfittato per dire la sua. Anche Jurman – che commenta tutte le puntate di Amici in diretta web – ha chiesto di tornare alla ‘live’ vera e propria, senza tagli. "Prima o poi i conti tornano, cari miei avvocati di Mediaset" ha esordito l’ex insegnante, alludendo a una causa tra lui e il team di Maria De Filippi: "Invece di farmi tutta quella causa dove state facendo diventare matto Alessando e tutti noi per cercare di difenderci". "Difendersi da un qualcosa di ingiusto totalmente, il diritto di critica, allora mettete le cose in chiaro in modo che nessuno vi critichi" l’attacco dell’ex professore.

