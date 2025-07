‘Chi l'ha visto?’, stop della Rai: chi rimpiazza Federica Sciarelli e quando torna in onda Al posto del programma di servizio pubblica va in onda 'Il Caso': trasmissione true crime condotta dal giornalista Stefano Nazzi.

Niente Chi l’ha visto? su Rai 3. Questa sera, mercoledì 16 luglio 2025, il programma di servizio pubblico condotto da Federica Sciarelli non andrà in onda come di consueto. La scorsa settimana, infatti, è stata trasmessa l’ultima puntata della trasmissione, prima dello stop per la pausa estiva. Niente cambi improvvisi, quindi, e dopo le vacanze ritroveremo la conduttrice e tutto il suo staff di inviati al solito posto. Intanto, chi si sintonizzerà stasera sulla terza rete, potrà vedere ‘Il Caso‘, il nuovo programma true crime di Rai Cultura che, in quattro episodi, ripercorre alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea.

Chi l’ha visto?, perché stasera 16 luglio non va in onda e quando torna

Stasera Chi l’ha visto? non va in onda. Federica Sciarelli e tutto il suo team sono andati in vacanza e l’ultima puntata di questa stagione è stata quella di mercoledì 9 luglio, dedicata a uno speciale sul giallo di Villa Pamphili, in cui sono intervenuti anche i genitori di Anastasia Trofimova, nonché nonni della piccola Andromeda, mamma e figlia trovate morte nel parco romano lo scorso 7 giugno. Per ritrovare il programma di servizio pubblico di Rai 3 dovremo aspettare metà settembre, quando tornerà in onda, come di consueto, tutti i mercoledì in prima serata.

Cosa vedremo su Rai 3 al posto di Chi l’ha visto?: arriva Il caso di Stefano Nazzi

Mentre Chi l’ha visto? va in vacanza su Rai 3, da mercoledì 16 luglio 2025, arriva ‘Il Caso‘, il nuovo programma true crime di Rai Cultura, condotto dal giornalista Stefano Nazzi. Il format, composto da quattro episodi, ripercorrerà alcune tra le vicende giudiziarie più discusse della storia italiana contemporanea e in ogni appuntamento verrà ricostruito un caso emblematico, non solo dal punto di vista processuale, ma anche analizzando il modo in cui i media hanno cambiato la sua percezione.

Tra i casi trattati ci sono quelli di Yara Gambirasio, Samuele Lorenzi, Meredith Kercher e Donato Bilancia. Ognuno di questi verrà analizzato attraverso immagini d’archivio, testimonianze e il contributo di esperti (magistrati, criminologi, genetisti forensi e giornalisti), per provare a capire i meccanismi che trasformano la cronaca nera in spettacolo. Ogni episodio si sviluppa come un’indagine a ritroso, affidata al racconto di Nazzi, che guida lo spettatore attraverso gli snodi giudiziari, i passaggi chiave delle indagini e le reazioni pubbliche che hanno accompagnato ciascuna vicenda, riflettendo sul modo in cui una società si racconta quando si confronta con i delitti.

