Affari tuoi, Rosa fa un clamoroso sbaglio ma ha la sua rivincita. Sui social scoppia la polemica: “Scena ridicola” Nella puntata del 21 maggio, Rosa cede al Dottore ma fa la scelta sbagliata, poi la rivincita con la Regione fortunata

È Rosa a giocare ad Affari tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di mercoledì 21 maggio nell’access prime time di Raiuno. La concorrente della Regione Calabria pesca il pacco numero 5 e sfida il Dottore insieme al fratello Giuseppe. "Vengo da Acri, in provincia di Cosenza ma sono cresciuta in un piccolo villaggio nella Sila nel comune di Longobucco. Sono arbitro di pallavolo da dicembre, ho iniziato questa avventura da poco tempo", spiega lei. Entra il fratello, professione carabiniere. Stefano De Martino ci scherza su: "È la volta buona che stasera mandiamo in galera il Dottore". Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la rosamarina. Ecco cosa è successo durante la puntata del 21 maggio 2025 di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 21 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Rosa e Giuseppe inizia nel migliore dei modi. Rosa sceglie il pacco numero 18 del Lazio che contiene 500 euro. Poi è la volta del pacco numero 16 che contiene 20.000 euro, seguito dal pacco numero 6 dell’Umbria che contiene 50.000 euro. Il fratello di Rosa, Giuseppe, dice di voler rischiare e chiama il pacco numero 4 della Puglia che contiene 0 euro. Rosa e Giuseppe scelgono il pacco numero 15 che contiene 1 euro ma poi compiono un clamoroso errore scegliendo un altro pacco che contiene 300.000 euro. Arriva l’immancabile chiamata del Dottore che prima chiede lumi a Rosa sulla rosamarina e poi fa la sua offerta da 25.000 euro. "Sono bei soldini ma noi stiamo qui per giocare, rifiuto l’offerta e vado avanti", dice Rosa mentre Giuseppe trita l’assegno.

La partita prosegue con altri tiri. Una volta persi 10.000 euro e Gennarino, Giuseppe sceglie il numero 20: "E’ il giorno in cui è nata mia figlia". Una scelta che si rivela giusta visto che eliminano la rosamarina. Suonano le campane a festa e arriva immancabile la telefonata del Dottore che propone un cambio. Rosa e Giuseppe ringraziano ma decidono di andare avanti con altri tre tiri. La situazione però si complica: vanno via prima 75.000 euro, poi 100.000 euro e infine 200.000 euro. "Mia figlia me l’aveva detto", dice Rosa amareggiata. "Come nelle montagne russe, il nostro tetto è ora rappresentato dai 300.000 euro, la situazione si è capovolta", asserisce de Martino.

Arriva ancora la telefonata del Dottore che suggerisce una scelta: cambio o offerta. Rosa prende la carta con la scritta cambio: "Non so se converrebbe il cambio a questo punto", dice Rosa. "Puntiamo su nostra mamma che ci ha sempre sostenuto e accettiamo il cambio". Rosa e Giuseppe scelgono il pacco numero 7 riconsegnando così il pacco numero 5 che si scopre poi contenere 10 euro. Subito dopo vanno via 15.000 euro e 200 euro grazie ad una scelta fortunata: "Mio padre gioca i stessi numeri da 35 anni e non li ha mai azzeccati. Prima di venire gli ho detto di non darmi numeri e quindi chiamo il suo numero fortunato, il 3". Stefano De Martino sorride e chiede se oltre ai numeri rimasti c’è un altro che gioca il padre. Giuseppe asserisce e chiama il pacco numero 8 che contiene 50 euro. "Abbiamo ribaltato la partita con questi cinque tiri", dice soddisfatto il conduttore.

Il Dottore chiama e propone un’offerta di 5.000 euro. "Qui sta in fallo il Dottore. Rifiuto e vado avanti", è la risposta di Rosa. Segue un altro tiro e vanno via 30.000 euro. Rosa e Giuseppe decidono di giocare con la Regione fortunata e hanno fatto bene visto che il loro pacco conteneva 10 euro. Rosa e Giuseppe scelgono le Marche: "Ci pensavo da qualche giorno, non ci sono mai stata e non c’è un motivo". Il fratello ci scherza su e dice che nel caso di vittoria andranno insieme. "Io e mio fratello vogliamo ringraziare i nostri genitori e soprattutto mia madre che ha avuto una vita in salita e mio padre che in seguito ad una malattia è finito su una sedia a rotelle. Anche se ha perso la forza fisica non ha perso quella d’animo", dice emozionata Rosa. La scelta di Rosa e Giuseppe si rivela essere esatta: i fratelli vincono 100.000 euro.

Le reazioni sui social

Come in ogni puntata di Affari Tuoi, non sono mancate le reazioni sui social. Gli utenti sono stati felici per la vittoria di Rosa e Giuseppe visto che la partita non era iniziata nel migliore dei modi: "Contenta per loro, sono stati fortunati dopo una partita negativa", "Sono stati fortunati, ha detto subito la regione giusta". Non sono mancate però le polemiche soprattutto per il modo in cui è stata annunciata la vittoria alla Regione Fortuna di Rosa e Giuseppe. C’è chi ha scritto: "Spiegate a DeMartino che la cosa di scartare le regioni al primo tentativo non crea nessuna suspance, anzi fa subito capire di averla indovinata, dato che non si da modo di sceglierne una seconda x i 50 mila", oppure: Ma perché questa scena ridicola ogni volta ahaha io scoppierei a correre e urlare", e infine: "Ma io mi chiedo sempre…ma se arrivano coi 100 K e tolgono tutte le regioni è ovvio che abbiano vinto sennò lasciavano le regioni per i 50K…perchè fanno finta di non sapere? boh…".

